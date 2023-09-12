Не только C: Какие витамины принимать, если вы часто занимаетесь спортом

"Для синтеза адреналина также потребляется больше витамина С, который является антиоксидантом, участвует в синтезе коллагена и способствует усвоению железа. С другой стороны, исследования показали, что прием витамина С после тренировки снижает окислительный стресс и воспалительную реакцию, хотя он не способен уменьшать мышечную боль, а витамин С сам по себе не может улучшить мышечную силу", - говорит фармацевт Apotheka . Продукты, богатые витамином С, особенно рекомендуется принимать через пару часов после интенсивной тренировки для укрепления иммунитета, поэтому следует есть цитрусовые, ягоды, помидоры, зеленые листовые салаты, овощи.

Принимаемый с пищей витамин К во время интенсивных занятий спортом в первую очередь используется для обеспечения процессов свертывания крови. "Чтобы витамин К продолжал выполнять другие функции и обеспечивать костный обмен, спортсменам следует еще внимательнее задуматься о своем рационе и о том, как этот витамин можно принимать дополнительно, употребляя в пищу шпинат, брокколи, салат, помидоры. В противном случае недостаточное количество питательных веществ может нарушить обмен веществ в костях, суставах и мышцах и стать причиной так называемых стрессовых переломов - травм, возникающих даже без особых несчастных случаев и требующих впоследствии длительного лечения и реабилитации. С другой стороны, есть исследования, которые доказывают, что применение витамина К2 в дополнение к рациону спортсменов позволяет увеличить максимальную частоту сердечных сокращений во время физических упражнений, тем самым - повысить выносливость", - указывает Алина Флейшмане.