KNAB подозревает присвоение 4 млн евро из еврофондов. Задержан мэр Валмиеры

Во вторник, 12 сентября, KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса, в том числе более 20 обысков и допросы на нескольких объектах.

Дело завела 9 июня Европейская прокуратура (EPPO) и передала его в KNAB для досудебного расследования. Расследуется крупное мошенничество и злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия.

4 млн евро были получены самоуправлением для реализации проекта инфраструктуры здания в Валмиере.

В процессе фигурируют шесть человек, к которым применен статус лиц с правом на защиту.

В процессе фигурируют шесть человек, к которым применен статус лиц с правом на защиту.

Как стало известно Латвийскому телевидению, по данному делу задержан также мэр Валмиеры Янис Байкс.

Более подробных комментариев KNAB не предоставляет.

Ранее RUS TVNET сообщал, что сотрудники KNAB проводят процессуальные действия в отделе управления проектами управления развития Валмиерского края. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора Валмиерского краевого самоуправления и руководитель управления развития Эвия Нагле.

Она не имеет права предоставлять информацию о том, в связи с каким из реализованных в самоуправлении проектов проводит проверку KNAB.

С председателем Валмиерской краевой думы Янисом Байксом ("Для Валмиеры и Видземе") по мобильному телефону агентству LETA связаться не удалось.

Нагле сообщила, что Байкс находится в отпуске, но вчера был на работе, а сегодня снова в отпуске. Нагле не смогла ответить на вопрос, какие важные дела вчера стали причиной возвращения председателя на работу.

Получить комментарий от KNAB агентству LETA пока не удалось.