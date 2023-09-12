Der Spiegel: Германия импортирует нефть из РФ через Индию

Согласно этим данным, объем импорта нефтепродуктов из Индии в Германию за год вырос в 12 раз. В период с января по июль 2022 года он составлял "всего" 37 млн евро. А в тот же период 2023 года - 451 млн евро. Это 2,4% от всего импорта нефтепродуктов в Германию за этот период.