Генпрокурор: пьяных водителей нужно лишать свободы на 15 суток или месяц

В ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или в крови превышает 1,5 промилле. Также предусмотрена уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

За управление транспортным средством с такой концентрацией алкоголя в организме может быть применено лишение свободы на срок до одного года, либо кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы, штраф, лишение водительских прав на пять лет.

Закон также предусматривает, что транспортное средство конфискуется, если пьяный водитель является его владельцем, либо взыскивается его стоимость в том случае, если владельцем транспортного средства является другое лицо.

Каждый день полиция ловит около десяти пьяных водителей, и штрафы с конфискацией автомобиля существенно не уменьшили их число, констатировал Стуканс.