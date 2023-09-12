Ситуация в школах: русский язык по-прежнему изучают

В Латвии общество начало более активно выступать против введенной в советские времена русификации и возражает против того, чтобы латышским детям в школах преподавали русский язык, как и против необоснованного требования на рабочих местах знания русского языка.

Однако в то же самое время в начале этого учебного года тысячи учеников четвертых классов в школах в качестве второго иностранного языка стали изучать русский. Еще больше школьников продолжают изучение русского языка, так как начали его учить ранее.

Обобщенная Министерством образования и науки (МОН) статистика свидетельствует, что почти в половине латвийских школ в качестве второго иностранного языка преподают только русский: в 2021/2022 учебном году это было 320 школ из 668, или 47,9% школ.

Несмотря на то, что и МОН, и Государственный центр содержания образования получают многочисленные заявления родителей с призывом обеспечить в школах в качестве второго иностранного языка какой-либо из языков Европейского союза или Европейского экономического пространства или же языки, освоение которых предусмотрено международными договорами,

постепенно прекращать изучение русского языка как второго иностранного планируется только с 2025/2026 учебного года.

Те школьники, которые начнут изучать русский язык как второй иностранный до 1 сентября 2025 года, смогут завершить его освоение. А в средней школе предлагать его в качестве третьего иностранного языка можно будет и после этой даты.