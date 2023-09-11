"Дети смотрят на родителей и учителей". Роман Алиев о том, на каком языке говорить на переменах

Исходя из этого, директор озвучил "методическую проблему" для педагогов: "Рабочая проблема, которую, в общем, нужно решать, уже подбирая по разным группам детей, разные задания, разные рабочие материалы, учебные материалы, разные игровые формы".

При этом Роман Алиев не рекомендует в учебном процессе переходить на русский язык, поясняя это так: "Тогда ребенок начинает адаптироваться к другому, к тому, что всегда будет возможность на родном языке это услышать или получить, ему переведут. И он, таким образом, абсолютно, может быть, не осознавая, отказывается от активного использования языка".

В случае индивидуальных проблем, по мнению Алиева, помогать должен помощник учителя, который должен быть в классе. В то же время директор гимназии признает, что не во всех классах он есть.

"Не хватает, но должен быть, потому что этот процесс важен каждому ученику - и тому, у которого все получается, и тому, у которого, скажем так, мало что получается в самом начале. Помощник как раз оказывает вот эту нестандартную, иногда индивидуальную поддержку ученику, нуждающемуся ученику, которому эта поддержка жизненно необходима, потому что он тоже должен полноправно участвовать в этом процессе".

Директор гимназии призывает использовать латышский язык также и на переменах, чтобы показывать, что это не только язык обучения, но и общения.