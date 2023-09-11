"Дети смотрят на родителей и учителей". Роман Алиев о том, на каком языке говорить на переменах

На каком языке отвечали президенту Латвии Эдгару Ринкевичу первоклашки Рижской классической гимназии во время посещения им линейки 1 сентября? И на каком языке говорят на переменах учащиеся, для которых русский язык родной? В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсудили (не)готовность детей к обучению только на госязыке с директором гимназии Романом Алиевым.
Рижская классическая гимназия стала одним из трех учебных заведений, которые в этом году 1 сентября выбрал для официального визита президент Латвии Эдгар Ринкевич. Расположенная в Пурвциемсе гимназия реализует в том числе программы для нацменьшинств, большинство учеников в ней - дети из русскоязычных семей.
Директор гимназии Роман Алиев заверил, что первоклассники во время визита первого лица Латвии могли обратиться и ответить президенту на государственном языке:
"Первоклашки выступали на латышском языке. Они общались с президентом на латышском языке. Президент общался по-латышски.
И, естественно, на вопросы о том, как, с каким интересом они идут в первый класс и что они хотели бы, чтобы было в первом классе, они смогли отвечать, потому что, в принципе, в августе у нас были творческие занятия для первоклашек, когда с ними учителя занимались на латышском языке".
2023/2024 учебный год в Латвии знаменателен окончательным переходом к обучению только на государственном языке в 1-х, 4-х и 7-х классах.
По словам директора гимназии, эти адаптационные занятия летом - в игровой форме - позволили увидеть, насколько дети могут использовать латышский язык: "И было видно, кто в детском саду уже встречался с латышским языком, кто занимался на латышском языке, кто вообще не знает, в чем разница между английским и латышским. Ну, то есть абсолютно разные дети, абсолютно разный уровень использования языка".
Исходя из этого, директор озвучил "методическую проблему" для педагогов: "Рабочая проблема, которую, в общем, нужно решать, уже подбирая по разным группам детей, разные задания, разные рабочие материалы, учебные материалы, разные игровые формы".
При этом Роман Алиев не рекомендует в учебном процессе переходить на русский язык, поясняя это так: "Тогда ребенок начинает адаптироваться к другому, к тому, что всегда будет возможность на родном языке это услышать или получить, ему переведут. И он, таким образом, абсолютно, может быть, не осознавая, отказывается от активного использования языка".
В случае индивидуальных проблем, по мнению Алиева, помогать должен помощник учителя, который должен быть в классе. В то же время директор гимназии признает, что не во всех классах он есть.
"Не хватает, но должен быть, потому что этот процесс важен каждому ученику - и тому, у которого все получается, и тому, у которого, скажем так, мало что получается в самом начале. Помощник как раз оказывает вот эту нестандартную, иногда индивидуальную поддержку ученику, нуждающемуся ученику, которому эта поддержка жизненно необходима, потому что он тоже должен полноправно участвовать в этом процессе".
Директор гимназии призывает использовать латышский язык также и на переменах, чтобы показывать, что это не только язык обучения, но и общения.
"Мы хотим, чтобы наши дети говорили на латышском языке? Мы хотим, чтобы они могли коммуницировать абсолютно свободно на латышском языке? Мы хотим, чтобы для них были открыты и доступны всевозможные перспективы после окончания школы? Мы хотим, чтобы они состоялись в своей профессии, в своем будущем? Мы хотим, чтобы они были успешными и конкурентоспособными? Любой родитель и учитель ответит "да".
Если мы хотим, конечно же, для любого ребенка в пять лет, и в семь лет, и в 15, и в 20 примером будут те, кто рядом. Примером будут для более младших, конечно же, учителя и родители.
И если родители отказываются от латышского языка, вернее, никак не показывают, что им эта культура, язык, песни на латышском, Праздник песни интересны, вряд ли их ребенок каким-то образом тоже будет эмоционально воспринимать это позитивно, положительно и, так сказать, выражать тоже свой какой-то интерес к этому.
Так же и педагоги: если педагоги требуют одно от детей на уроках, а сами при этом потом на переменах показывают, что можно спокойно изъясняться на русском языке, не прибегая к латышскому, - это же все тоже ребенок воспринимает, ученик воспринимает. Надо показывать этот пример, что мы тоже общаемся. И латышский язык - это язык общения".
При этом даже и. о. министра образования и науки Анда Чакша 1 сентября заявила в программе "ТЧК" на Rus.LSM, что школьникам в учебных заведениях нельзя запретить разговаривать на родном языке на переменах между уроками. Прописывать подобные требования для перемен или общения в семье назвал абсурдом и директор Рижской классической гимназии, но при этом он призвал не смотреть на язык только в рамках обучения в школе, а пользоваться им по возможности шире.
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