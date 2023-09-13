А у вас такие были? Пять игрушек советской эпохи, которые могли позволить себе только богатые

1. Железная дорога с поездом

В середине 1950-х годов советские мальчишки отчаянно умоляли родителей купить им немецкую железную дорогу Piko. Неудивительно: в набор входили модели настоящих паровозов, тепловозов, пассажирских и грузовых вагонов, путей, разворотов, переездов, семафоров… Были и мосты, и станции с охраной и шлагбаумами, даже скамейки для пассажиров. А это, поверьте, совсем не дешево.

2. Набор "Юный химик"

Набор выпускался в 70-е годы в Советской Латвии. "Юный химик" предлагался в двух вариантах: большая коробка на 300 опытов и маленькая на 150. В каждой из них находились различные вещества и пробирки, пипетки и так далее.

Фото: Internet

3. Кухня мечты

Девочки 80-х годов мечтали о мини-кухне, которая стоила очень дорого, поэтому доставалась лишь немногим счастливчикам. В кухне мечты маленьких домохозяек было все: дверцы шкафов открывались, ящики выдвигались, а в них - вся кухонная утварь!

Фото: Internet

4. Автомобиль с педалями

Не каждому ребенку советской эпохи доставался педальный автомобиль с настоящими фарами. Поскольку машина была дорогой и по-настоящему желанной, ее можно найти в некоторых семьях и по сей день. А может, еще и сгодится для коллекции ретро-машин.

Фото: Shutterstock

5. Кукла-мечта

У девочек советского времени были самые разные куклы, но все же об одной мечтала каждая. Ее называли "ходячая кукла". Она могла поворачивать голову, моргать глазами, двигать руками и ногами. Волосы у нее могли быть разного цвета: темные, светлые и даже голубые, как у Мальвины. Такие куклы продавались в большой коробке, на которой было написано их имя.

Фото: Shutterstock