ЕС не будет продлевать санкции против троих российских бизнесменов

Агентство напоминает, что европейские санкции продлеваются каждые полгода, а текущие ограничительные меры истекают 15 сентября.

В начале сентября стало известно, что Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с Александра Шульгина. Это был первый случай, когда европейский суд принял подобное решение в отношении российского бизнесмена - ранее они выносились лишь в отношении родственников попавших под санкции граждан.

Санкции против Шульгина были введены 8 апреля 2022 года, обосновав их тем, что тот является "влиятельным бизнесменом", который присутствовал на встрече с Владимиром Путиным в день начала российского вторжения в Украину.

Фархад Ахмедов, который в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes занимает 99 место, в марте этого года стал фигурантом скандала - когда в сеть утекла запись, как предполагается, его разговора с продюсером Иосифом Пригожиным.

На аудиозаписи собеседники в резких выражениях критиковали российское руководство за развязанную войну против Украины, приведшую к изоляции России от остального мира.