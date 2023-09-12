Видео ⟩ Пенсионерке в Цесисе хотят поднять плату за аренду в три раза

Жительница Цесиса Майя уже 50 лет живет в съемной квартире. Новый владелец квартиры значительно усложняет повседневную жизнь пожилой женщины, заставляя ее платить за жилье в три раза больше, сообщает программа Bez Tabu.
До сих пор Майя платила за свою квартиру площадью 33 кв. м около 33 евро, не считая коммунальных услуг. Новый хозяин квартиры хочет изменить договор и требует повысить арендную плату в три раза, на что Майя не согласна.
Не дожидаясь подписания нового договора аренды, владелец внезапно снес сарай, где Майя хранила дрова для отопления. Теперь дрова стоят мокрые.
Если в доме дровяное отопление и это указано в договоре, то место для хранения дров или другого топлива должно быть полностью предусмотрено. Майя также имеет полное право не подписывать новый договор, подчеркнул юрист.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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