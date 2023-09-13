Драка в центре Риги: музыкант Gacho рассказал свою версию произошедшего

На прошлой неделе в СМИ появилась новость о конфликте, в котором, возможно, участвовал музыкант Гатис Ирбе (Gacho/Mesa). Известный рэпер высказал свою версию произошедшего.
Уже сообщалось, что Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении в связи с нанесением телесных повреждений поэту Юрию Заворотному 5 сентября на улице Кришьяня Валдемара.
5 сентября в Instagram появилось видео, на котором видно, как мужчина в шлеме слезает с мотоцикла и после словесной перепалки вступает в драку с прохожим, сделавшим ему замечание за то, что тот слишком шумел. Очевидцы происшествия узнали в мотоциклисте Гатиса Ирбе. Номер мотоцикла, показанного на видео, также совпадает с номером транспортного средства, фигурирующего в социальных сетях Ирбе.
Прохожий, поэт Юрий Заворотный, рассказал порталу, что конфликт начался на улице в центре Риги из-за того, что он сделал выговор мотоциклисту - стоя на обочине тротуара, байкер очень громко газовал, нарушая тем самым покой окружающих.
Заворотный признался, что сделал замечание в грубой форме, потребовав "пердеть потише".
"После этого он припарковался прямо на остановке общественного транспорта, затем несколько раз толкнул меня, потом сильно ударил в челюсть, в результате чего я почти потерял сознание", - рассказал мужчина, который не стал сопротивляться, а связался с полицией и медиками, чтобы зафиксировать побои.
Из-за происшествия Заворотный не смог присутствовать на своем выступлении - он должен был читать свои стихи на одном из мероприятий Дней поэзии.
Гатис Ирбе подтвердил журналу Kas Jauns, что был замешан в конфликте, и прокомментировал произошедшее.
"Я никому не позволю показывать мне средний палец и обзывать меня грубыми словами", - говорит музыкант.
"Когда я поворачивал с улицы Дзирнаву на улицу Валдемара и ехал в движущемся потоке, этот прохожий, который был справа от меня, показал мне средний палец и сказал: "Ты, пи**р!"" - добавил он.
Gacho утверждает, что Заворотный использовал грубые слова. Когда музыкант слез с мотоцикла и направился к нему, поэт якобы продолжал обзываться и вести себя очень агрессивно. "А потом был момент, когда он поднял руки вверх, и я, будучи более проворным, толкнул его, коснувшись плеча, и пошел обратно к мотоциклу, и в этот момент жена этого мужчины начала снимать происходящее", - рассказывает Gacho.
Музыкант уже сел на мотоцикл, но Заворотный не успокоился и продолжал обзывать его и показывать средний палец.
"И только тогда я второй раз слез с мотоцикла и пошел к нему", - заключил Gacho.
Заворотный утверждает, что не называл Gacho пи***ом, но не исключает, что показал ему средний палец.
"Я бы не обратился в полицию или в травмпункт, если бы не был уверен, что справедливость на моей стороне", - утверждает поэт. После инцидента он потратил 272 евро на проведение анализов и обследование. Он также говорит, что после инцидента у него болели ребра. Поэт надеется, что произошедшее зафиксировали видеокамеры и полиции удастся восстановить весь ход событий.
Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 12 сентября!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!