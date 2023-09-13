Драка в центре Риги: музыкант Gacho рассказал свою версию произошедшего

Из-за происшествия Заворотный не смог присутствовать на своем выступлении - он должен был читать свои стихи на одном из мероприятий Дней поэзии.

Гатис Ирбе подтвердил журналу Kas Jauns, что был замешан в конфликте, и прокомментировал произошедшее.

"Я никому не позволю показывать мне средний палец и обзывать меня грубыми словами", - говорит музыкант.

"Когда я поворачивал с улицы Дзирнаву на улицу Валдемара и ехал в движущемся потоке, этот прохожий, который был справа от меня, показал мне средний палец и сказал: "Ты, пи**р!"" - добавил он.

Gacho утверждает, что Заворотный использовал грубые слова. Когда музыкант слез с мотоцикла и направился к нему, поэт якобы продолжал обзываться и вести себя очень агрессивно. "А потом был момент, когда он поднял руки вверх, и я, будучи более проворным, толкнул его, коснувшись плеча, и пошел обратно к мотоциклу, и в этот момент жена этого мужчины начала снимать происходящее", - рассказывает Gacho.

Музыкант уже сел на мотоцикл, но Заворотный не успокоился и продолжал обзывать его и показывать средний палец.

"И только тогда я второй раз слез с мотоцикла и пошел к нему", - заключил Gacho.

Заворотный утверждает, что не называл Gacho пи***ом, но не исключает, что показал ему средний палец.

"Я бы не обратился в полицию или в травмпункт, если бы не был уверен, что справедливость на моей стороне", - утверждает поэт. После инцидента он потратил 272 евро на проведение анализов и обследование. Он также говорит, что после инцидента у него болели ребра. Поэт надеется, что произошедшее зафиксировали видеокамеры и полиции удастся восстановить весь ход событий.

Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 12 сентября!