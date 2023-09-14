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Фото ⟩ Шейк и Ратаковски без белья, а Дуа Липа в душе

rus.tvnet.lv
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Соцсети для многих знаменитостей - это дополнительный источник дохода. Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET показывает, как известные люди заманивали новых фолловеров пикантными фото.

Саша Дони фотографировалась на балконе

Дуа Липа в душе

Ирина Шейк без бюстгальтера

Ким Кардашьян загорала на пляже

Декольте Сальмы Хайек

Маркус Рива в Греции

Будуарные фото Эмили Ратаковски

Фото: https://www.instagram.com/emrata/

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