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Еще один актер ушел из штата театра "Дайлес"

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Фото: Evija Trifanova/LETA

В конце августа стало известно, что актриса и режиссер Резия Калниня стала внештатным актером театра "Дайлес". Это не единственное изменение в актерском составе.

Как сообщил на этой неделе журнал Privātā Dzīve, внештатным актером стал также Мартиньш Упениекс, работающий в театре "Дайлес" с 2015 года.

"Мартиньш Упениекс в настоящее время является внештатным актером, с которым мы договорились, что он и дальше будет находиться в списке кастингов. Мы продолжаем предлагать его приглашенным режиссерам, которые проводят отбор в театре и выбирают наших актеров", - говорит директор театра Юрис Жагарс.

Судя по активности Упениекса в социальных сетях, сейчас он готовится к другой "премьере", а именно к чемпионату мира по бегу, который пройдет 30 сентября и 1 октября.

Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 12 сентября!

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