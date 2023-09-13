В Музее театра имени Э. Смильгиса открыта выставка об истории Театра имени М. Чехова

Открытие выставки "Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140" Фото: Пресс-фото

На выставке можно будет увидеть отреставрированные художником Иваром Новиксом макеты сценографов Илмарса Блумбергса и Татьяны Швец к спектаклям "Жанна д'Арк" по пьесе А. Упитса, "Дни портных в Силмачах" по пьесе Р. Блауманиса и "Гамлет" по пьесе У. Шекспира.

Благодаря видеофрагментам из спектаклей по пьесам А. Чехова "Чайка" (реж. А. Кац, 1983), А. Стриндберга "Пляска смерти" (реж. Р. Козак, 1996) и Р. Блауманиса "Индраны" (реж. Э. Сеньков, 2012) посетители смогут посмотреть на игру актеров Нины Незнамовой, Райны Праудиной, Алексея Михайлова, Андрея Ильина, Лилиты Озолини, Якова Рафальсона, Светланы Шиляевой, Леонида Ленца, Ольги Никулиной и Александра Маликова.

Открытие выставки "Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140" Фото: Пресс-фото

Новый этап творческой деятельности Рижского русского театра имени Михаила Чехова начался в 2018 году, когда директором стала продюсер и актриса театра Дана Бйорк, а художественным руководителем – Сергей Голомазов, чьи спектакли "Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" (2019) с музыкой Л. Квинт и либретто Н. Денисова, "Метод Гренхольма" (2011) и "Канкун" (2019) по пьесам Ж. Гальсерана, "Да здравствует Королева, виват!" (2022) по пьесе Р. Болта вызывают живой интерес как у зрителей, так и у профессионалов в области театрального искусства. То же самое можно сказать и в отношении работ приглашенных режиссеров: трагедий У. Шекспира "Король Лир" (2017) и "Гамлет" (2023) в постановке Виестурса Кайриша, спектакля Лауры Грозы по пьесе Артурса Дициса "В бальных туфельках по Сибирским снегам" (2023), написанной по мотивам книги Сандры Калниете.

Конечно, 140-летняя история не исчерпывается представленными на выставке материалами, однако благодаря этой экспозиции посетители получат возможность оценить динамику развития театра и познакомиться с некоторыми ключевыми для его художественной деятельности фигурами и постановками.

Выставку "Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140" можно будет осмотреть вместе с основной экспозицией музея с 12 сентября по 16 декабря 2023 года.

Галерея: открытие выставки "Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140"