В Музее театра имени Э. Смильгиса открыта выставка об истории Театра имени М. Чехова

В честь 140-летия Рижского русского театра имени Михаила Чехова в Музее театра имени Эдуарда Смильгиса при Латвийской академии культуры 12 сентября открылась особая выставка, посвященная страницам истории Театра имени М. Чехова.
На выставке "Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140" можно будет осмотреть экспозицию, посвященную этому юбилею. Она охватывает период с момента основания театра - 2 октября 1883 года - до наших дней. На выставке представлены фотографии из спектаклей, макеты декораций, костюмы и другие исторические материалы, предоставленные как музеем, так и театром.
Янис Силиньш, руководитель Музея театра имени Эдуарда Смильгиса при ЛАК, комментирует: "Выставка «Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140", подготовленная в сотрудничестве с театром, позволит посетителям ощутить, как с течением времени менялась деятельность профессионального и творчески активного учреждения, работающего в сфере сценических искусств".
Рижский русский театр имени Михаила Чехова (изначально именовавшийся Рижским русским театром) с 1883 года и по сей день создает непреходящие ценности в пространстве латвийской культуры и сценического искусства. Выставка освещает важнейшие этапы творческой жизни театра, выделяя наиболее яркие постановки, события и личности. Важную роль в профессиональном развитии театра сыграла творческая деятельность Константина Незлобина, Юрия Юровского, Веры Балюны, Аркадия Каца и многих других режиссеров, актеров, сценографов. Знаковой была встреча со знаменитым актером, режиссером и педагогом Михаилом Чеховым (1932–1934), имя которого театр носит с 2006 года.
На выставке можно будет увидеть отреставрированные художником Иваром Новиксом макеты сценографов Илмарса Блумбергса и Татьяны Швец к спектаклям "Жанна д'Арк" по пьесе А. Упитса, "Дни портных в Силмачах" по пьесе Р. Блауманиса и "Гамлет" по пьесе У. Шекспира.
Благодаря видеофрагментам из спектаклей по пьесам А. Чехова "Чайка" (реж. А. Кац, 1983), А. Стриндберга "Пляска смерти" (реж. Р. Козак, 1996) и Р. Блауманиса "Индраны" (реж. Э. Сеньков, 2012) посетители смогут посмотреть на игру актеров Нины Незнамовой, Райны Праудиной, Алексея Михайлова, Андрея Ильина, Лилиты Озолини, Якова Рафальсона, Светланы Шиляевой, Леонида Ленца, Ольги Никулиной и Александра Маликова.
Новый этап творческой деятельности Рижского русского театра имени Михаила Чехова начался в 2018 году, когда директором стала продюсер и актриса театра Дана Бйорк, а художественным руководителем – Сергей Голомазов, чьи спектакли "Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" (2019) с музыкой Л. Квинт и либретто Н. Денисова, "Метод Гренхольма" (2011) и "Канкун" (2019) по пьесам Ж. Гальсерана, "Да здравствует Королева, виват!" (2022) по пьесе Р. Болта вызывают живой интерес как у зрителей, так и у профессионалов в области театрального искусства. То же самое можно сказать и в отношении работ приглашенных режиссеров: трагедий У. Шекспира "Король Лир" (2017) и "Гамлет" (2023) в постановке Виестурса Кайриша, спектакля Лауры Грозы по пьесе Артурса Дициса "В бальных туфельках по Сибирским снегам" (2023), написанной по мотивам книги Сандры Калниете.
Конечно, 140-летняя история не исчерпывается представленными на выставке материалами, однако благодаря этой экспозиции посетители получат возможность оценить динамику развития театра и познакомиться с некоторыми ключевыми для его художественной деятельности фигурами и постановками.
Выставку "Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140" можно будет осмотреть вместе с основной экспозицией музея с 12 сентября по 16 декабря 2023 года.
Галерея: открытие выставки "Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова - 140"
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