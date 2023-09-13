Учителя: дети нацменьшинств сами перестанут ходить в кружки родного языка

Следуя новым правилам, изучением родного языка и культуры школьники из семей нацменьшинств в дальнейшем будут заниматься только в рамках внешкольного образования по интересам. При этом практика показывает, что в таком случае не стоит ожидать углубленного знания ставшего необязательным предмета, заявили руководители школ - гости передачи Rus.LSM.lv "ТЧК". По их прогнозам, к средней школе многие ученики из таких кружков по интересам отсеются.
По расчетам Минобразования, лишь пятая часть родителей отдаст своих детей в кружки по изучению русского языка и культуры. Именно на этих данных базируется и финансирование на эти цели. Так как нужный стандарт Кабинет министров утвердил только 29 августа, в этом году у администраций школ оставались считаные дни на организацию учебного процесса.
"В нашей школе это не каждый пятый ученик, в нашей школе на данный момент 92% родителей учеников 1-4-х классов и семиклассников изъявили желание [чтобы дети учились]. (...) По результатам опроса наши учителя написали программы, которые были представлены в самоуправление, оно нас поддержало и предоставило финансирование на три часа такого кружка в классах, где было более 23 человек, желающих изучать эту программу", - рассказала передаче директор рижской 40-й средней школы Елена Ведищева.
То же рассказала директор рижской 34-й школы Наталья Рогалева. "Однако практика показывает, что (...) если первоклассники (...) ходили на эти факультативы с удовольствием, то к четвертому классу, когда дети освоили элементарное письмо и чтение, у ряда родителей стали возникать другие приоритеты, связанные, например, со спортом, с художественной или музыкальной школой", - рассказала Рогалева, упомянув, что к четвертому классу не больше 70% родителей стремятся, чтобы их ребенок ходил на факультатив. "Это не очень удобно: либо до уроков, либо после, день получается очень длинный, тяжелый, и трудно все свои приоритеты распределить", - рассказала педагог, подчеркнув, что к седьмому классу число детей на таких факультативах обычно достигает не более 50% от изначального количества.
Рогалева добавила, что сейчас родители выступили за образование по интересам, однако на встрече с педагогами главным вопросом было - нельзя ли перенести время занятий или включить их в сетку уроков?
Директор рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин, в свою очередь, указал на существенное различие между стандартным школьным уроком и занятием в кружке: "Здесь нет системы контроля, нет выстроенной мотивационной части -
дети будут в какой-то момент действительно отказываться от посещения этих кружков потому, что у них нет страха получить плохую оценку, получить прогул",
- сказал он, предположив, что теоретически изучение грамматики и языка можно оставить в качестве обучения русскому как второму иностранному, а литературой можно заниматься в кружках.
Как сообщалось, c 1 сентября 2023 года начался постепенный переход школьного образования в Латвии полностью на государственный язык. Согласно решению Сейма завершить переход планируется в течение трех лет.
Согласно постановлению Кабмина русский, как и другие языки нацменьшинств, впредь в школах будет преподаваться только на факультативах. Ранее уже звучали опасения, что из-за нехватки финансирования открыть в школах нацменьшинств столько групп и кружков по изучению родного языка и культуры, сколько хотелось бы, не удастся. Вероятно, не все желающие смогут попасть в эти кружки.
Против ликвидации образования на русском выступила Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке. По ее оценке, политики выбрали курс ассимиляции этнических меньшинств, используя военное вторжение РФ в Украину как предлог. В конце лета у здания Сейма прошел организованный ассоциацей пикет.
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