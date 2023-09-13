Учителя: дети нацменьшинств сами перестанут ходить в кружки родного языка

По расчетам Минобразования, лишь пятая часть родителей отдаст своих детей в кружки по изучению русского языка и культуры. Именно на этих данных базируется и финансирование на эти цели. Так как нужный стандарт Кабинет министров утвердил только 29 августа, в этом году у администраций школ оставались считаные дни на организацию учебного процесса.

"В нашей школе это не каждый пятый ученик, в нашей школе на данный момент 92% родителей учеников 1-4-х классов и семиклассников изъявили желание [чтобы дети учились]. (...) По результатам опроса наши учителя написали программы, которые были представлены в самоуправление, оно нас поддержало и предоставило финансирование на три часа такого кружка в классах, где было более 23 человек, желающих изучать эту программу", - рассказала передаче директор рижской 40-й средней школы Елена Ведищева.