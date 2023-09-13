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Инфографика ⟩ "Человек в Латвии - главная ценность": Эвика Силиня о будущем правительстве

rus.tvnet.lv/LETA
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Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня на пресс-брифинге после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем
Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня на пресс-брифинге после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем Фото: Ieva Leiniša/LETA

"Мы хотим доказать делами, что человек в Латвии является главной ценностью", - заявила после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство"), обозначив обязательства будущего правительства.

"Для меня важно, чтобы люди почувствовали, что мы их видим, что мы можем показать своей работой, что человек в Латвии - главная ценность", - подчеркнула Силиня.

Кандидат на пост премьер-министра отметила, что приоритетом правительства будет создание латышской, благополучной, безопасной, европейской и инклюзивной Латвии.

Во время беседы с президентом Силиня сообщила, что сразу после утверждения новое правительство начнет работу над госбюджетом на 2024 год.

Силиня представила президенту правительственную декларацию и список срочных задач, которые должны быть выполнены до декабря.

Ранее Силиня сообщила, что из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется "Новому Единству", пять - Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три - "Прогрессивным".

Помимо поста премьер-министра, "Новое Единство" получит должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.

Таким образом, свои посты сохранят нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел станет уходящий премьер-министр Кришьянис Кариньш, а на пост министра внутренних дел после перерыва вернется депутат Сейма Рихард Козловскис. Министром охраны среды и регионального развития будет Инга Берзиня, бывший председатель Кулдигской краевой думы и депутат Сейма, а пост министра здравоохранения доверен врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери.

СЗК получит пост спикера Сейма, должности министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.

На пост спикера Сейма СЗК выдвинет бывшего председателя Конституционного суда, депутата Гунара Кутриса, на пост министра экономики - председателя фракции СЗК Виктора Валайниса, на пост министра земледелия - депутата Арманда Краузе, на пост министра благосостояния - депутата Улдиса Аугулиса, который уже занимал этот пост, а на должность министра климата и энергетики - Каспара Мелниса.

"Прогрессивные" в правительстве будут отвечать за оборону, культуру и сообщение.

На пост министра культуры партия выдвигает депутата Рижской думы Агнесе Логину, на пост министра обороны - члена парламентской комиссии по европейским делам Андриса Спрудса, на пост министра сообщения - руководителя парламентской фракции Каспарса Бришкенса.

Голосование по утверждению правительства в Сейме планируется в пятницу, 15 сентября.

Галерея: Встреча Ринкевича с Силиней, 13.09.2023.

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