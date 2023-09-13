Инфографика ⟩ "Человек в Латвии - главная ценность": Эвика Силиня о будущем правительстве

"Для меня важно, чтобы люди почувствовали, что мы их видим, что мы можем показать своей работой, что человек в Латвии - главная ценность", - подчеркнула Силиня.

Кандидат на пост премьер-министра отметила, что приоритетом правительства будет создание латышской, благополучной, безопасной, европейской и инклюзивной Латвии.

Во время беседы с президентом Силиня сообщила, что сразу после утверждения новое правительство начнет работу над госбюджетом на 2024 год.

Силиня представила президенту правительственную декларацию и список срочных задач, которые должны быть выполнены до декабря.

Ранее Силиня сообщила, что из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется "Новому Единству", пять - Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три - "Прогрессивным".

Помимо поста премьер-министра, "Новое Единство" получит должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.