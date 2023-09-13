Инфографика ⟩ "Человек в Латвии - главная ценность": Эвика Силиня о будущем правительстве

"Мы хотим доказать делами, что человек в Латвии является главной ценностью", - заявила после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство"), обозначив обязательства будущего правительства.
"Для меня важно, чтобы люди почувствовали, что мы их видим, что мы можем показать своей работой, что человек в Латвии - главная ценность", - подчеркнула Силиня.
Кандидат на пост премьер-министра отметила, что приоритетом правительства будет создание латышской, благополучной, безопасной, европейской и инклюзивной Латвии.
Во время беседы с президентом Силиня сообщила, что сразу после утверждения новое правительство начнет работу над госбюджетом на 2024 год.
Силиня представила президенту правительственную декларацию и список срочных задач, которые должны быть выполнены до декабря.
Ранее Силиня сообщила, что из 16 должностей в правительстве и Сейме, которые распределила формируемая правящая коалиция, восемь достанется "Новому Единству", пять - Союзу зеленых и крестьян (СЗК), три - "Прогрессивным".
Помимо поста премьер-министра, "Новое Единство" получит должности министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.
Таким образом, свои посты сохранят нынешние министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша. Министром иностранных дел станет уходящий премьер-министр Кришьянис Кариньш, а на пост министра внутренних дел после перерыва вернется депутат Сейма Рихард Козловскис. Министром охраны среды и регионального развития будет Инга Берзиня, бывший председатель Кулдигской краевой думы и депутат Сейма, а пост министра здравоохранения доверен врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери.
СЗК получит пост спикера Сейма, должности министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.
На пост спикера Сейма СЗК выдвинет бывшего председателя Конституционного суда, депутата Гунара Кутриса, на пост министра экономики - председателя фракции СЗК Виктора Валайниса, на пост министра земледелия - депутата Арманда Краузе, на пост министра благосостояния - депутата Улдиса Аугулиса, который уже занимал этот пост, а на должность министра климата и энергетики - Каспара Мелниса.
"Прогрессивные" в правительстве будут отвечать за оборону, культуру и сообщение.
На пост министра культуры партия выдвигает депутата Рижской думы Агнесе Логину, на пост министра обороны - члена парламентской комиссии по европейским делам Андриса Спрудса, на пост министра сообщения - руководителя парламентской фракции Каспарса Бришкенса.
Голосование по утверждению правительства в Сейме планируется в пятницу, 15 сентября.
Галерея: Встреча Ринкевича с Силиней, 13.09.2023.
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