"Неудачно приземлилась": Диана Кубасова рассказала, как сломала обе ноги

В день, когда в эфир вышло шоу об отношениях "Свидание с Кубасовой", инфлюенсер сообщила в Instagram, что находится в больнице.

Диана известна как любительница экстрима. Недавно она получила лицензию пилота парапланов, и полеты в небе стали ее новым хобби, чем она делилась в своих социальных сетях.

Несколько дней назад Кубасова неудачно приземлилась, из-за чего попала в больницу.

"Всего несколько дней в качестве пилота, и уже моя первая авария. Я знала, что полеты на параплане - опасный вид спорта и травмоопасное хобби, но я не думала, что "этот день" наступит так скоро. У меня было неудачное приземление. Боль была невыносимой, поэтому мы вызвали неотложную медицинскую помощь", - рассказала Диана в Instagram.

После проведения различных обследований выяснилось, что у нее сломаны обе ноги.

"Первые несколько дней я ничего не публиковала. Я нахожусь во [2-й больнице] уже четыре дня. Мне нужно было время, чтобы понять, что происходит и почему Вселенная остановила меня и велела сесть и подумать", - пишет Кубасова.

Фото: instagram/dianakubasova

Уже сообщалось, что 12 сентября на Go3 запустили программу "Свидание с Кубасовой", для участия в которой известная в Латвии инфлюенсер, предприниматель и королева красоты Диана Кубасова приняла беспрецедентный вызов во имя любви - она поселилась на роскошной итальянской вилле вместе с восемью холостяками, кто-то из которых, возможно, станет ее половинкой.