Со сменой правительства изменения ожидаются и в Сейме

Со сменой правительства и правящей коалиции изменения ожидаются и в Сейме, где начнут работу нескольких новых депутатов, которые получат мандаты на то время, пока их коллеги будут занимать посты министров. Также сменится руководство многих комиссий.
По данным агентства LETA, вместо Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") в Сейм, вероятно, придет Алина Генделе, а вместо Инги Берзини - Неллия Клейнберга. Ожидается, что в новом правительстве Козловскис станет министром внутренних дел, а Берзиня - министром охраны окружающей среды и регионального развития.
От Союза зеленых и крестьян (СЗК) вместо Виктора Валайниса в Сейм может прийти Лигита Гинтере, вместо Арманда Краузе - Дидзис Земмерс, вместо Улдиса Аугулиса - Гиртс Штекерхофс, вместо Каспара Мелниса - Валдис Масловскис. Ожидается, что в новом правительстве Валайнис займет должность министра экономики, Краузе - земледелия, Аугулис - должность министра благосостояния, а Мелнис - должность министра климата и энергетики.
Вместо Андриса Спрудса депутатом от "Прогрессивных" будет Эрвин Лабановскис, вместо Каспара Бришкенса - Майрита Лусе. Ожидается, что Спрудс станет министром обороны, а Бришкенс -министром сообщения.
В Сейм могут вернуться все прежние министры от "Объединенного списка" и Национального объединения - Дидзис Шмитс, Марис Спринджукс, Марис Кучинскис, Инара Мурниеце, Наурис Пунтулис, Янис Витенбергс и Илзе Индриксоне. Соответственно мандаты потеряют замещавшие их депутаты.
Также ожидается, что представители будущей оппозиции - "Объединенный список" и Национальное объединение - потеряют большую часть своих позиций в руководстве комиссиями.
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