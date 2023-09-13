Со сменой правительства изменения ожидаются и в Сейме

По данным агентства LETA, вместо Рихарда Козловскиса ("Новое Единство") в Сейм, вероятно, придет Алина Генделе, а вместо Инги Берзини - Неллия Клейнберга. Ожидается, что в новом правительстве Козловскис станет министром внутренних дел, а Берзиня - министром охраны окружающей среды и регионального развития.

От Союза зеленых и крестьян (СЗК) вместо Виктора Валайниса в Сейм может прийти Лигита Гинтере, вместо Арманда Краузе - Дидзис Земмерс, вместо Улдиса Аугулиса - Гиртс Штекерхофс, вместо Каспара Мелниса - Валдис Масловскис. Ожидается, что в новом правительстве Валайнис займет должность министра экономики, Краузе - земледелия, Аугулис - должность министра благосостояния, а Мелнис - должность министра климата и энергетики.

Вместо Андриса Спрудса депутатом от "Прогрессивных" будет Эрвин Лабановскис, вместо Каспара Бришкенса - Майрита Лусе. Ожидается, что Спрудс станет министром обороны, а Бришкенс -министром сообщения.

В Сейм могут вернуться все прежние министры от "Объединенного списка" и Национального объединения - Дидзис Шмитс, Марис Спринджукс, Марис Кучинскис, Инара Мурниеце, Наурис Пунтулис, Янис Витенбергс и Илзе Индриксоне. Соответственно мандаты потеряют замещавшие их депутаты.

Также ожидается, что представители будущей оппозиции - "Объединенный список" и Национальное объединение - потеряют большую часть своих позиций в руководстве комиссиями.