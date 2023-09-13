В Краславском крае задержаны прибывшие из Беларуси нелегальные иммигранты

В Берзиньской волости задержаны двое граждан Сирии и двое граждан Индии, ранее незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу, а в результате полицейской погони задержан водитель автомобиля Toyota Prius, гражданин Азербайджана, перевозивший нелегальных иммигрантов.

Для задержания автомобиля правоохранителям пришлось несколько раз применить служебное огнестрельное оружие, стреляя прицельно по колесам автомобиля.

Вторую машину, на которой перевозили еще четверых нелегалов, задержали в Литве. Во время погони водитель не справился с управлением и разбился. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир автомобиля, один из нелегалов.

Задержанные нарушители отправлены в страну, откуда прибыли.

Во вторник Государственная погранохрана пресекла попытки 70 человек незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси. В начале сентября, как и в конце августа, ежедневное количество нелегальных иммигрантов на границе Латвии и Беларуси несколько раз превысило 100 человек.