Третий случай за неделю: в Румынии недалеко от границы с Украиной найдены обломки дрона

Это уже третья такая находка в Румынии за последнюю неделю.

Два вертолета ВВС Румынии с группами специалистов были направлены на восток района Тулча, где на площади в несколько десятков метров разбросаны фрагменты, предположительно принадлежащие беспилотнику, сообщили в министерстве.

Министерство также сообщило, что проинформировало Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о районах вблизи границы, где существует риск инцидентов, связанных с нападением российских войск на украинские дунайские порты.

В министерстве рассказали, что в ведомство поступали звонки о возможных обломках беспилотников между тремя населенными пунктами. Эксперты соберут и изучат образцы, после чего будет проведено расследование, заявили в министерстве.

Хотя пока неясно, удалось ли Румынии установить, где и когда были запущены беспилотники, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в субботу, что были обнаружены сходства с дронами, используемыми российской армией.

Йоханнисс заявил, что это свидетельствует о "совершенно неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии, союзника по НАТО, которое представляет реальную угрозу безопасности румынских граждан на этой территории".

Отвечая на вопрос о найденных ранее фрагментах беспилотника, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил сегодня, что "никто на нас не нападал и не нападает".

"Некоторые обломки отломились от беспилотника, сбитого украинской армией. В нем не было взрывчатых веществ, не было ничего, что могло бы причинить вред населению", - сказал Чолаку.

На прошлой неделе Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии одобрил меры, позволяющие властям рассылать локальные предупреждения в виде текстовых сообщений или звуковых сигналов для оповещения жителей районов, граничащих с зонами конфликта на Украине, о происшествиях или возможных инцидентах.