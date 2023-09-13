Прямо перед камерами наблюдения: в Сигулде подростки совершили кражу в магазине

В конце недели в сигулдский магазин Latvijas Pērles зашли парень и девушка. Какое-то время они провели у стенда с украшениями, пока не начали наполнять карманы выставленными товарами. Однако молодые люди не осознавали, что прямо перед ними размещены камеры видеонаблюдения, сообщает передача Degpunktā.
В конце рабочего дня продавцы заметили, что пропало несколько украшений и шоколад. Вскоре после этого после проверки записей с камер наблюдения был зафиксирован момент кражи.
По подсчетом продавцов, подростки украли товаров примерно на 600 евро. Сотрудники связались с полицией и опубликовали видеозаписи, на которых зафиксирована кража. За несколько часов пользователи интернета опознали воришек и передали информацию о них в магазин.
Молодые люди связались с продавцом и выразили сожаление по поводу содеянного, а также сразу же отдали все украденные вещи. Впрочем, шоколад они уже съели, а украшения надеялись продать в интернете.
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