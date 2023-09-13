На выборах в Европарламент для Латвии официально утверждено еще одно депутатское место

Сейчас Латвия представлена в Европарламенте восемью депутатами, а после выборов 2024 года в парламент войдут девять политиков нашей страны.

Одно дополнительное место досталось Латвии, Австрии, Дании, Бельгии, Польше, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении, по два дополнительных места у Франции, Испании и Нидерландов.

Депутаты Европарламента одобрили решение Европейского совета об увеличении на следующий срок полномочий числа депутатских мест в Европарламенте с 705 до 720.

В основе предложения Евросовета лежит июньский доклад Европарламента, рассматривающий демографические изменения в Евросоюзе (ЕС) после выборов 2019 года.

Европарламент согласился с законодательным решением, 515 депутатов проголосовали "за", 74 депутата - "против", 44 депутата воздержались. Выборы с 6 июня по 9 июня 2024 года пройдут с учетом нового количества мест в Европарламенте.

В ходе дебатов перед голосованием депутаты Европарламента раскритиковали попытки Евросовета вмешаться в бюджетные компетенции Европарламента и вновь подчеркнули его независимость.

Докладчики Европарламента Лорант Винце из Румынии и Сандро Гози из Франции выразили сожаление в связи с тем, что Евросовет не уведомил своевременно Европарламент о намерении отойти от первоначального предложения как в отношении общего числа депутатов, так и в отношении положений о избирательном округе Европейского масштаба.

Количество депутатских мест в Европарламенте пересматривается перед каждыми выборами согласно изложенным в договорах ЕС принципам, а именно: не более 750 депутатов, не считая председателя; не менее шести и не более 96 мест для каждой страны ЕС, при этом должен соблюдаться принцип сбалансированно-пропорционального представительства. В основе пересмотра используются новейшие демографические показатели.