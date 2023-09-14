Видео ⟩ Смерть в доме престарелых: родственница сомневается в качестве ухода

Рижанка Анастасия изначально хотела сама позаботиться о своей бабушке Александре, но из-за жизненных обстоятельств решила отдать бабушку в пансионат Lapsas. Поначалу все было прекрасно, но ситуация быстро становилась все хуже и хуже, сообщает программа Bez Tabu.
Анастасия рассказывает, что со временем чистота и порядок, царившие в пансионате, полностью улетучились - появилась пыль, постельное белье было порвано, а за самой бабушкой не ухаживали.
Здоровье пожилой клиентки также стремительно ухудшалось - она даже заболела пневмонией. Во время одного из визитов Анастасия обнаружила у бабушки ушиб глаза. Сотрудники центра не обратили на это особого внимания.
Позже у Александры случился инсульт, а вскоре она скончалась. "Уход не соответствовал обещанному", - уверена Анастасия.
Сотрудница Lapsas говорит, что им нечего скрывать. Она показывает журналистам Bez Tabu комнаты жильцов. По словам представителей медиа, они чистые и ухоженные.
Руководитель Lapsas категорически отвергла обвинения Анастасии и указала, что персонал немедленно отреагировал на проблемы со здоровьем Александры.
С другой стороны, в Инспекцию здравоохранения поступило несколько жалоб на несоблюдение гигиенических требований в пансионате. В инспекции отметили, что обратятся за разъяснениями по поводу того, как организован процесс ухода.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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