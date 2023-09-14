Перед Сеймом прошел пикет против ратификации Стамбульской конвенции

В акции протеста приняли участие около 30 человек.

Протестующие пришли с флагом Латвии, а также плакатами, например, такими, как "Нет гендерной идеологии в нашей стране!", "Остановим интеграцию социального гендера в школах и детских садах" и другие плакаты.

В четверг, 14 сентября, Сейм примет решение о том, передавать ли коллективную петицию 12 973 граждан Латвии о неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции в комитет для оценки.

"Суверенная власть" призывает политиков отказаться от ратификации Стамбульской конвенции, "уважая волю, выраженную в коллективном представлении, и общую позицию общества".

Глава партии Юлия Степаненко говорит, что большую озабоченность вызывают и методические материалы Государственного центра содержания образования (VISC) по детской сексуальности, которые "создавались под влиянием Стамбульской конвенции", и что если Латвия присоединится к конвенции, то в системе образования появятся "дальнейшие сюрпризы".