Tinder себя исчерпал: Лиене Ушакова участвует в новом телешоу

В начале 2024 года зрители Go3 увидят новое шоу знакомств Amor, в котором согласилась принять участие яркая местная знаменитость Лиене Ушакова.
Участники шоу отправятся в гостевой дом в Литве, где проведут все время шоу и будут следовать правилам игры Amor - неожиданным поворотам, разнообразным заданиям и страстям, которые не только сближают, но и разрушают отношения и повседневную жизнь участников. В конце шоу одна счастливая пара выиграет шанс отправиться в достойное медового месяца путешествие в один из самых красивых городов Европы.
Известная в Латвии медиаличность Лиене Ушакова уже согласилась принять участие в шоу. Она сравнила программу с платформами для знакомств:
"Когда Tinder исчерпан и принц вряд ли постучит в окно пятого этажа, сама идея этого реалити-шоу мне совершенно не показалась странной. Не безумие, а совершенно нормально! Я не питаю иллюзий... Мужа я вряд ли найду, но знаю точно, что это может быть колоссальное приключение, полное веселья и, может быть, даже слез. Это я знаю точно!".
К участию в шоу приглашаются люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые ищут вторую половинку и не боятся новых приключений. Съемки начнутся в конце сентября. Подайте заявку здесь!
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