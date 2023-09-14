Tinder себя исчерпал: Лиене Ушакова участвует в новом телешоу

"Когда Tinder исчерпан и принц вряд ли постучит в окно пятого этажа, сама идея этого реалити-шоу мне совершенно не показалась странной. Не безумие, а совершенно нормально! Я не питаю иллюзий... Мужа я вряд ли найду, но знаю точно, что это может быть колоссальное приключение, полное веселья и, может быть, даже слез. Это я знаю точно!".