Минобразования: удалены резонансные материалы по сексуальному здоровью

Вызвавшие громкий резонанс материалы по сексуальному и репродуктивному здоровью, которые опубликовал Государственный центр содержания образования (VISC), были удалены из электронной среды планирования обучения, подтвердила парламентский секретарь Министерства образования и науки (IZM) Сильвия Рейнберга.
Она сообщила, что Минобразования поручило VISC согласовать материалы с неправительственными организациями отрасли и родителями.
Как заявила в социальных сетях министр образования и науки Анда Чакша, эти материалы были созданы без соблюдения надлежащего управления и поэтому были удалены из электронной среды планирования обучения.
Министр отмечает, что эти вопросы должны обсуждаться в обществе, ведь только знания создают взаимопонимание.
С другой стороны, VISC опубликовал на сайте сообщение о том, что центр совместно с экспертами готовит разъяснительную информацию, чтобы на онлайн-семинаре подробнее рассказать о том, какие темы и методы можно использовать, чтобы помочь детям и молодым людям ответить на вопросы, связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем.
В ответ на обеспокоенность общества VISC сообщает, что формат и содержание материалов не предназначены для демонстрации перед всем классом по какому-либо конкретному предмету.
Также информацию, включенную в материалы, не планируется в полной мере использовать для учащихся 4-х классов.
Методическим инструментом является материал рекомендательного характера, которым педагог может воспользоваться при необходимости. У преподавателя всегда есть возможность выбрать, с какими материалами работать на уроке, какие пояснения использовать, если у учеников возникают вопросы по какой-либо из тем, связанных со здоровьем, поясняет VISC.
Методический материал не является обязательным, и ни один педагог не обязан использовать его в процессе обучения.
Слова детского и подросткового психотерапевта Нила Сакса-Константинова о том, что многие родители шокированы учебным материалом, в котором детям начальной школы рассказывается о "людях без пола", "изменяющемся поле" и "рождении не в том теле", вызвали широкий резонанс в обществе.
По его словам, это не шуточное дело - говорить ребенку о том, что он, возможно, родился не в том теле.
Специалист указывает, что дальнейшая реализация этой идеи предполагает чрезвычайно серьезные и необратимые вмешательства в организм - как гормональные, так и хирургические.
Эти изменения создают не только психологически травмированных молодых людей с изуродованными телами и гениталиями, но и психологически травмированных людей, которым не дано чувство счастья, обещанное врачами и активистами, уверен психотерапевт.
Это видно из опыта европейских стран и США, где все больше молодых людей обращаются в суд против врачей, которые внесли такие изменения в их организм, когда они были несовершеннолетними. Об этом можно судить по данным исследований, которые не смогли доказать никакого положительного эффекта от подобных гендерных коррекций, объясняет эксперт.
Он отмечает, что страны, которые исторически были очень либеральны в этих вопросах, такие как Швеция и Норвегия, перестали блокировать половое созревание несовершеннолетних.
"Тем временем в Латвии, обычно отстающей от мировых тенденций примерно на 10 лет, мы пытаемся открыть зеленый коридор для этой заведомо вредной, этически сомнительной и откровенно псевдонаучной медицинской практики", - говорит психотерапевт.
Metodiskais līdzeklis skolēnam vai skolotājam, lai rastu atbildes uz jautājumiem par seksuālo orientāciju un reproduktīvo veselību.— Elita Kazaine (@ElitaKazaine) September 12, 2023
No 4.klases...
Atgādiniet, lūdzu, cik 4.klasē gadu? pic.twitter.com/JSx4R8tmKz
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