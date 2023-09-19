Вт, 19.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Слушание ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Justs Kravalis/TVNET

Давайте узнаем, какие задания ждут сдающих экзамен по госязыку на категорию A2 для продления ВНЖ в Латвии. RUS TVNET подготовил тесты, в которых проверить себя может любой желающий!

Проверка слушания состоит из трех заданий.

В первом задании нужно прослушать объявления и выбрать правильные ответы. На экзамене каждое объявление звучит два раза. Ниже можно найти аудиозапись и тест, по которому можно проверить себя. 

Во втором задании нужно прослушать запись и отметить "Да" и "Нет" возле каждого утверждения. На экзамене каждое объявление звучит два раза. Ниже можно найти аудиозапись и тест, по которому можно проверить себя.

В третьем задании нужно прослушать разговоры и вставить в пустые окошки нужные слова и числа из представленных ниже ответов (Четыре ответа лишние). На экзамене аудиозапись звучит два раза. 

Ответы для задания 3
Ответы для задания 3 Фото: VISC

Важно!

  • На экзамене все объяснения заданий даны только на латышском языке.
  • Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов или 9 пунктов из 15.
  • Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).
  • Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан.

Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх