Слушание ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

Давайте узнаем, какие задания ждут сдающих экзамен по госязыку на категорию A2 для продления ВНЖ в Латвии. RUS TVNET подготовил тесты, в которых проверить себя может любой желающий!
Проверка слушания состоит из трех заданий.
В первом задании нужно прослушать объявления и выбрать правильные ответы. На экзамене каждое объявление звучит два раза. Ниже можно найти аудиозапись и тест, по которому можно проверить себя.
Во втором задании нужно прослушать запись и отметить "Да" и "Нет" возле каждого утверждения. На экзамене каждое объявление звучит два раза. Ниже можно найти аудиозапись и тест, по которому можно проверить себя.
В третьем задании нужно прослушать разговоры и вставить в пустые окошки нужные слова и числа из представленных ниже ответов (Четыре ответа лишние). На экзамене аудиозапись звучит два раза.
Важно!
- На экзамене все объяснения заданий даны только на латышском языке.
- Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов или 9 пунктов из 15.
- Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).
- Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан.
Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь.
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