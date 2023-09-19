Слушание ⟩ Экзамен по латышскому языку на категорию A2 для ВНЖ

Проверка слушания состоит из трех заданий.

В первом задании нужно прослушать объявления и выбрать правильные ответы. На экзамене каждое объявление звучит два раза. Ниже можно найти аудиозапись и тест, по которому можно проверить себя.

Во втором задании нужно прослушать запись и отметить "Да" и "Нет" возле каждого утверждения. На экзамене каждое объявление звучит два раза. Ниже можно найти аудиозапись и тест, по которому можно проверить себя.

В третьем задании нужно прослушать разговоры и вставить в пустые окошки нужные слова и числа из представленных ниже ответов (Четыре ответа лишние). На экзамене аудиозапись звучит два раза.

Ответы для задания 3 Фото: VISC

Важно! На экзамене все объяснения заданий даны только на латышском языке.

Экзамен считается засчитанным, если набрано хотя бы 60% правильных ответов или 9 пунктов из 15.

или из 15. Такое количество правильных ответов должно быть набрано в каждой части экзамена (их 4).

Если хотя бы в одной части экзамена количество правильных ответов меньше 60% - экзамен не сдан. Все тесты подготовлены на основе примера экзамена по латышскому языку на категорию А2 от VISC 2023 года. Посмотреть весь экзамен можно здесь.