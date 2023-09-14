ЕСПЧ не нашел нарушений в переходе школ нацменьшинств на латышский язык

Принятые Латвией в 2018 году поправки о постепенном переходе на обучение на латышском языке в школах национальных меньшинств на этапе средней школы не нарушают право на образование в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ), пришел к выводу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Как сообщила советник президента по законодательству и международному праву Кристине Лице, ЕСПЧ вынес решение по делу "Валлиулина и другие против Латвии", единогласно постановив, что принятые пять лет назад поправки об увеличении доли латышского языка в образовании не нарушают конвенцию.
22 марта 2018 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и закону об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение на латышском языке в средней школе в учебных заведениях меньшинств начиная с 2019/2020 учебного года. За принятие законопроектов проголосовали 58 депутатов, против - 18.
Предложение было выдвинуто тогдашним министром образования и науки Карлисом Шадурскисом. Вскоре за этим последовали первые акции протеста против реформы образования и за сохранение двуязычного образования.
У сторон по делу "Валлиулина и другие против Латвии" есть три месяца на то, чтобы подать ходатайство о повторном рассмотрении дела в Большую палату ЕСПЧ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!