ЕСПЧ не нашел нарушений в переходе школ нацменьшинств на латышский язык

Как сообщила советник президента по законодательству и международному праву Кристине Лице, ЕСПЧ вынес решение по делу "Валлиулина и другие против Латвии", единогласно постановив, что принятые пять лет назад поправки об увеличении доли латышского языка в образовании не нарушают конвенцию.

22 марта 2018 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и закону об общем образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение на латышском языке в средней школе в учебных заведениях меньшинств начиная с 2019/2020 учебного года. За принятие законопроектов проголосовали 58 депутатов, против - 18.

Предложение было выдвинуто тогдашним министром образования и науки Карлисом Шадурскисом. Вскоре за этим последовали первые акции протеста против реформы образования и за сохранение двуязычного образования.

У сторон по делу "Валлиулина и другие против Латвии" есть три месяца на то, чтобы подать ходатайство о повторном рассмотрении дела в Большую палату ЕСПЧ.