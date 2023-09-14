Ушла из жизни популярная писательница, журналист и политик Моника Зиле

"Мамочка! У тебя больше ничего не болит. Там, где ты сейчас, определенно хорошо", - написала в социальной сети Байба Зиле.

Популярная журналистка, политик, общественный деятель Моника Зиле родилась в Петушках Резекненского района - деревне, которая сейчас живет только в воспоминаниях людей. Моника Зиле была главным редактором газеты "Советская молодежь" (1978-1987) и журнала "Женщина" (1987-1998), депутатом Сейма Латвии.

Наряду с работой в прессе с 1980 года Моника Зиле занималась написанием прозы и пьес. Она автор нескольких романов, сборников рассказов и пьес - ряд драматургических работ поставлены любительскими театрами Латвии, а также Лиепайским театром. Зиле была сценаристом сериала "Цветок тьмы" (1998).