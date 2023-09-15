В общежитии Рижского государственного техникума ученица напала с ножом на соседок

Передаче о произошедшем в письме рассказал ученик: "Пишу анонимно, так как школа угрожала санкциями, если распространят эту информацию, но мы думаем, что люди должны об этом знать.

Одна девушка в служебной гостинице напала с ножом на своих соседок.

Днем ранее она угрожала ножом своей соседке по комнате нападением, в результате чего та осталась на ночь у соседей. Они закрыли дверь в общую ванную комнату, чтобы та девушка не смогла пройти. На следующий день соседка по комнате написала на нее жалобу, и ее перевели в другую комнату.

Вечером того же дня ученица забежала в комнату и вылила на однокурсницу кипяток. Как рассказал анонимный очевидец, нападавшая держала в руках и нож.

"Соседке, которая была в душе, она целила ножом в живот, но полотенце ее защитило, в итоге попала только по руке.

Девушку, на которую вылили кипяток, увезли в больницу, так как были ожоги, требовались швы, у второй девушки было не так сильно".

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердили, что 5 сентября был получен вызов на это происшествие по адресу улица Дарзциема, 64, в Риге. Медики оказали помощь двум лицам, которых затем доставили в медучреждение.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: