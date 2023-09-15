По валмиерскому делу в статусе свидетелей проходят производители бронетранспортеров

В расследуемом Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) деле, по которому был задержан председатель Валмиерской краевой думы Янис Байкс, в качестве свидетеля проходит председатель правления компании по производству бронетранспортеров Defence Partnership Latvia Угис Романовс, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Из письма Центрального агентства по финансам и договорам (CFLA), адресованного Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), которое оказалось в распоряжении LTV, следует, что в центре внимания расследования KNAB, скорее всего, находится Валмиерский промышленно-экспортный парк и договор аренды промышленных зданий, которые будут там построены. Уголовное же дело, возбужденное Европейской прокуратурой в июне, вероятно, связано с условиями аукциона по аренде Валмиерского индустриального парка.
В письме отмечается, что, по имеющейся у CFLA информации, эти действия связаны с проектом "Развитие промышленных территорий в Валмиере - 2-й этап", реализуемым муниципалитетом Валмиеры, и, в частности, с процессом аукциона по аренде здания, которое будет построено в рамках этого проекта, и возможными действиями по адаптации здания под конкретного арендатора.
На аренду зданий, упомянутых в письме, претендовал производитель военной техники. Победителем аукциона стала компания Defence Partnership Latvia, предложившая наивысшую цену. Однако аукцион состоялся в июле, чем начался уголовный процесс в Европейской прокуратуре.
На предприятии LTV указали, что оно сотрудничает со следствием, сотрудников KNAB у них не было и они находятся лишь в статуси свидетеля.
KNAB утверждает, что должностные лица Валмиеры совместно с представителями ряда компаний, возможно, предприняли действия по незаконному получению финансирования в размере более 4 миллионов евро из Европейского фонда регионального развития.
Право на защиту по этому уголовному процессу имеют шесть человек.
Согласно информации, размещенной на портале Firmas.lv, Defence Partnership Latvia в 2022 году работало с оборотом 519 370 евро и убытком 129 392 евро. Компания зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 203 777 евро. Defence Partnership Latvia является совладельцем ООО Patria Latvia (70,03%), единственным владельцем которого является зарегистрированная в Финляндии компания Patria ISP, и ООО Unitrack (29,97%), владельцем которого является Нормундс Дрилевскис.
Напомним, Байкс полностью отрицает нарушения по расследуемому KNAB делу о возможном противозаконном получении самоуправлением четырех миллионов евро.
Байкс подтвердил, что в рамках уголовного процесса к нему применен статус лица с правом на защиту, но никаких ограничений занимать должность председателя думы не установлено.
Он не уточнил, является ли подозреваемым или лицом, в отношении которого начат уголовный процесс.
"Учитывая, что в муниципалитете много работы, я отказался от запланированного ранее отпуска и работаю", - сказал Байкс.
Он подчеркнул, что сотрудничает с правоохранительными органами, но не имеет права предоставлять дополнительную информацию по делу.
Мэр Валмиеры Янис Байкс был задержан во вторник, 12 сентября.
Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Об этом агентству LETA сообщили в KNAB.
Во вторник, 12 сентября, KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса, в том числе более 20 обысков и допросы на нескольких объектах.
Дело завела 9 июня Европейская прокуратура (EPPO) и передала его в KNAB для досудебного расследования. Расследуется крупное мошенничество и злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия.
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