По валмиерскому делу в статусе свидетелей проходят производители бронетранспортеров

KNAB утверждает, что должностные лица Валмиеры совместно с представителями ряда компаний, возможно, предприняли действия по незаконному получению финансирования в размере более 4 миллионов евро из Европейского фонда регионального развития.

Право на защиту по этому уголовному процессу имеют шесть человек.

Согласно информации, размещенной на портале Firmas.lv, Defence Partnership Latvia в 2022 году работало с оборотом 519 370 евро и убытком 129 392 евро. Компания зарегистрирована в 2020 году, ее уставный капитал составляет 203 777 евро. Defence Partnership Latvia является совладельцем ООО Patria Latvia (70,03%), единственным владельцем которого является зарегистрированная в Финляндии компания Patria ISP, и ООО Unitrack (29,97%), владельцем которого является Нормундс Дрилевскис.

Напомним, Байкс полностью отрицает нарушения по расследуемому KNAB делу о возможном противозаконном получении самоуправлением четырех миллионов евро.

Байкс подтвердил, что в рамках уголовного процесса к нему применен статус лица с правом на защиту, но никаких ограничений занимать должность председателя думы не установлено.

Он не уточнил, является ли подозреваемым или лицом, в отношении которого начат уголовный процесс.

"Учитывая, что в муниципалитете много работы, я отказался от запланированного ранее отпуска и работаю", - сказал Байкс.

Он подчеркнул, что сотрудничает с правоохранительными органами, но не имеет права предоставлять дополнительную информацию по делу.

Мэр Валмиеры Янис Байкс был задержан во вторник, 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что должностные лица Валмиерского самоуправления вместе с представителями нескольких предприятий совершили противоправные действия с целью незаконного получения более 4 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР). Об этом агентству LETA сообщили в KNAB.

Во вторник, 12 сентября, KNAB провело уголовно-процессуальные действия в рамках ранее начатого уголовного процесса, в том числе более 20 обысков и допросы на нескольких объектах.

Дело завела 9 июня Европейская прокуратура (EPPO) и передала его в KNAB для досудебного расследования. Расследуется крупное мошенничество и злоупотребление служебным положением, что повлекло за собой серьезные последствия.