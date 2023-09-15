В Плявниеках семья подозревает, что сторонники РФ повредили машину из-за цветов украинского флага

В Плявниеках семья покрасила переднюю решетку своего автомобиля в желто-голубые тона, выразив таким образом поддержку Украине. В четверг, 14 сентября, машина была повреждена, на ней нарисовали символ "Z". Семья подозревает, что повреждения нанесли сторонники России, сообщает передача Degpunktā.
Машине прокололи все четыре колеса, на ней нарисовали символ "Z".
Владелица машины Диния указывает, что до сих пор никаких проблем в округе не было, как не было и разногласий с жителями. По ее мнению, повреждения машине были нанесены именно из-за украинских цветов.
Другой мужчина рассказал, что машина Динии - не единственная, которая пострадала в это время. У всех пострадавших автомобилей было нечто общее.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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