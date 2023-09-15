В Плявниеках семья подозревает, что сторонники РФ повредили машину из-за цветов украинского флага

Машине прокололи все четыре колеса, на ней нарисовали символ "Z".

Владелица машины Диния указывает, что до сих пор никаких проблем в округе не было, как не было и разногласий с жителями. По ее мнению, повреждения машине были нанесены именно из-за украинских цветов.

Другой мужчина рассказал, что машина Динии - не единственная, которая пострадала в это время. У всех пострадавших автомобилей было нечто общее.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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