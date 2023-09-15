Пт, 15.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Плявниеках семья подозревает, что сторонники РФ повредили машину из-за цветов украинского флага

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Цвета флага Украины на автомобиле
Цвета флага Украины на автомобиле Фото: alexfan32/"Shutterstock"

В Плявниеках семья покрасила переднюю решетку своего автомобиля в желто-голубые тона, выразив таким образом поддержку Украине. В четверг, 14 сентября, машина была повреждена, на ней нарисовали символ "Z". Семья подозревает, что повреждения нанесли сторонники России, сообщает передача Degpunktā.

Машине прокололи все четыре колеса, на ней нарисовали символ "Z".

Владелица машины Диния указывает, что до сих пор никаких проблем в округе не было, как не было и разногласий с жителями. По ее мнению, повреждения машине были нанесены именно из-за украинских цветов.

Другой мужчина рассказал, что машина Динии - не единственная, которая пострадала в это время. У всех пострадавших автомобилей было нечто общее.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх