Латгальский язык будут изучать в 46 школах

Латгальский язык будет изучаться в рамках образования по интересам, и эти деньги не могут быть использованы на другие цели, скажем, на хор, кружок робототехники или какой-либо другой. На это полугодие деньги не выделены, поэтому предлагается выделить их из средств на непредвиденные случаи.

Вопрос обучения латгальскому письменному языку и необходимого для этого финансирования уже несколько раз обсуждался в Сейме, поскольку завершился финансируемый Latvijas valsts meži проект, в котором участвовало около 20 школ.

МОН обещает, что деньги на эти цели найдутся. Правда, не с 1 сентября, а с 1 января следующего года - из средств, предназначенных для обучения по интересам.

Найдены и источники, откуда их взять: из денег, запрошенных Агентством латышского языка на укрепление латышского языка, и из средств на переквалификацию педагогов.

На данный момент нет ответа, будет ли и когда постоянное финансирование, сказала парламентский секретарь МОН Сильвия Рейнберга, которая готова взять на себя координацию этого вопроса на министерском уровне.

Финансирование будет целевым, то есть директорам школ не разрешено использовать его ни для чего другого. МОН будет первые месяцы тщательно следить, что происходит в этих 46 школах.

Если спрос будет высок, министерство подумает о более широкой поддержке, возможно, в масштабах всего Латгальского региона.