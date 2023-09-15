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Видео ⟩ В Эстонии две девочки на одном электросамокате попали в страшное ДТП

rus.postimees.ee
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В среду вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Тырва, Эстония, которое могло закончиться для двух девочек очень трагично, пишет Rus.postimees.

Когда полицейский патруль прибыл на место, выяснилось, что две девочки, ехавшие вместе на одном электросамокате, въехали в движущийся легковой автомобиль и упали на дорогу. Их подруга, которая ехала на самокате одна, едва избежала столкновения.

"Можно сказать, что это был один из чрезвычайно удачных несчастных случаев, поскольку ни одна из девочек, участвовавших в этом столкновении, не получила серьезных травм", - заявили в полиции.

Полиция также призывает родителей проводить с детьми дома беседы о правилах дорожного движения и следить за тем, чтобы они передвигались безопасно.

Полиция Эстонии напоминает, что ездить на электросамокате можно только в одиночку, а 10-15-летние дети должны иметь водительское удостоверение и носить шлем.

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