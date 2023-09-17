Почему Олег Филь до сих пор не сделал предложение возлюбленной?

Олег и Кристине вместе уже почти шесть лет, но о предложении до сих пор не сообщалось. На вопрос, почему, по ее мнению, этого не произошло до сих пор, Кристине отвечает, что это из-за судебных разбирательств Филя с бывшей женой Сантой Бернал, которые продолжаются до сих пор.

Кристине не отрицает, что ждет этого, но подчеркивает, что сама не собирается делать предложение мужчине: "Я никогда не буду предлагать мужчине жениться, я хочу, чтобы мужчина это сделал".

Несмотря на то, что о предложении пока не было объявлено, у Кристине нет каких-либо подозрений или сомнений по поводу отношений с любимым: "Нет таких мыслей вообще".

В этом году сообщалось, что Бернал обжаловала приговор окружного суда, который постановил взыскать с нее почти два миллиона евро в пользу бывшего мужа.

Теперь Верховному суду предстоит принять решение о возбуждении кассационного производства.