Почему Олег Филь до сих пор не сделал предложение возлюбленной?

Возлюбленная банкира Олега Филя Кристине Елинска в программе Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") поделилась мыслями о том, почему Олег до сих пор не сделал ей предложение.
Олег и Кристине вместе уже почти шесть лет, но о предложении до сих пор не сообщалось. На вопрос, почему, по ее мнению, этого не произошло до сих пор, Кристине отвечает, что это из-за судебных разбирательств Филя с бывшей женой Сантой Бернал, которые продолжаются до сих пор.
Кристине не отрицает, что ждет этого, но подчеркивает, что сама не собирается делать предложение мужчине: "Я никогда не буду предлагать мужчине жениться, я хочу, чтобы мужчина это сделал".
Несмотря на то, что о предложении пока не было объявлено, у Кристине нет каких-либо подозрений или сомнений по поводу отношений с любимым: "Нет таких мыслей вообще".
В этом году сообщалось, что Бернал обжаловала приговор окружного суда, который постановил взыскать с нее почти два миллиона евро в пользу бывшего мужа.
Теперь Верховному суду предстоит принять решение о возбуждении кассационного производства.
Суд второй инстанции в составе трех судей аннулировал заключенные между сторонами договоры дарения, обязав Бернал вернуть 1,9 миллиона евро, два автомобиля Porsche и драгоценности, подаренные во время брака.
Суд также признал недействительными ряд сделок, заключенных Бернал в пользу близких ей лиц. В результате сделок другим членам семьи были переданы доли капитала, автомобили, значительные суммы денег и другое имущество, принадлежавшее Бернал. Недействительные сделки были заключены в 2018 году, примерно в то время, когда был расторгнут брак Филя и Бернал.
Несколько лет назад бизнесмен обратился в суд с просьбой отозвать подарки, которые он подарил бывшей жене, поскольку в распаде брака якобы виновата она.
Рижский окружной суд рассматривал дело в связи с обжалованием Бернал и другими ответчиками решения суда Видземского предместья города Риги, которое также было не в пользу ответчиков.
Кристине в разговоре рассказала, что судебный процесс не закончен, он все еще продолжается.
Как известно, Елинска ранее был замужем за Каспаром Елинским, председателем правления компании Lielās ielas nami, и у них растут двое сыновей. За плечами Олега Филя два брака, у него четверо детей.
Больше читайте на 1188.lv.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!