"Жуткая колония". Чем известна ИК-17 в Красноярске, куда могли перевести журналиста Ивана Сафронова

В 2021 году правозащитная организация Gulagu.net опубликовала видео, на котором сотрудник администрации бьет по шее осужденного, вытаскивая его из камеры в коридор для избиений. По словам Асташина, это видео — именно из карантинной камеры. Ему самому в карантине только угрожали избиениями, но угрозы в действие не приводили. От него требовали «явки с повинной» (судебный процесс, в котором он обжаловал приговор, тогда еще шел).

Gulagu.net утверждала, что на видео заключенного бьет в присутствии начальника колонии полковника Юрия Черемныха его заместитель. В организации называли Черемныха «садистом» и «начальником пыточной ИК-17». «Конченным садистом» назвал Черемныха в разговоре с Би-би-си и другой знакомый с ситуацией в колонии, но не связанный с Gulagu.net правозащитник. Он попросил об анонимности в целях собственной безопасности.

На том же видео, как утверждал глава Gulagu.net Владимир Осечкин, приближенные к администрации колонии осужденные (в системе красноярских учреждений ФСИН их называют «директорами»), «били и пытали многих заключенных». По словам Осечкина, видео пыток часто попадало в видеоархив ИК-17, но начальник колонии Юрий Черемных якобы приказывал такие кадры удалять из видеоархива и уничтожать улики.

Красноярское издание NGS24 писало в связи с этим видео, что руководство местного управления ФСИН обещало проверить «все факты» по информации, размещенной в интернете и в СМИ.