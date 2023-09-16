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Фото, видео ⟩ У Берлинской оперы прошли протесты против выступления Анны Нетребко

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Протесты у Берлинской оперы против выступления Анны Нетребко
Протесты у Берлинской оперы против выступления Анны Нетребко Фото: SCANPIX

Несколько сотен человек собрались в пятницу, 15 сентября, возле Берлинской государственной оперы, чтобы протестовать против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами с надписями "Не давать сцену Нетребко", "Внимание! Русская культура – ​​спонсор войны" и пр.

В акции протеста также принял участие посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Галерея: Акция протеста против выступления Анны Нетребко в Берлинской государственной опере

15 сентября в Берлинском оперном театре состоялось выступление Нетребко в опере "Макбет".

Нетребко столкнулась с бойкотом ее концертов на Западе после того, как в феврале прошлого года началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз в своей жизни.

Опера Верди "Макбет", в которой Анна Нетребко исполняет роль леди Макбет, в сентябре будет исполнена трижды. Несмотря на онлайн-петицию, которую на данный момент подписали более 37 тысяч человек, а также открытые письма украинских активистов и сомнения местных политиков, руководство Берлинской оперы решило не отменять спектакль. Днем ранее директор оперы заявил, что, по его мнению, Анна Нетребко заняла проукраинскую позицию и имеет право на "второй шанс". О намерении бойкотировать оперу заявили мэр Берлина Кай Вегнер и берлинский сенатор по вопросам культуры Джо Чало.

Нетребко обвиняют в том, что она была доверенным лицом президента Путина, а после начала развязанного РФ вооруженного конфликта в Донбассе и аннексии Крыма жертвовала деньги на "Реновацию Донецкого оперного театра". Кроме того, по словам протестующих, она до сих пор открыто не выразила свою позицию по поводу войны и российского президента.

Ранее сообщалось об отмене выступления  Нетребко в Пражской городской опере в октябре.

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