Фото, видео ⟩ У Берлинской оперы прошли протесты против выступления Анны Нетребко

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами с надписями "Не давать сцену Нетребко", "Внимание! Русская культура – ​​спонсор войны" и пр.

В акции протеста также принял участие посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Галерея: Акция протеста против выступления Анны Нетребко в Берлинской государственной опере

15 сентября в Берлинском оперном театре состоялось выступление Нетребко в опере "Макбет".

Нетребко столкнулась с бойкотом ее концертов на Западе после того, как в феврале прошлого года началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз в своей жизни.