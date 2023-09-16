Несколько сотен человек собрались в пятницу, 15 сентября, возле Берлинской государственной оперы, чтобы протестовать против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.
Фото, видео ⟩ У Берлинской оперы прошли протесты против выступления Анны Нетребко
Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами с надписями "Не давать сцену Нетребко", "Внимание! Русская культура – спонсор войны" и пр.
В акции протеста также принял участие посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Галерея: Акция протеста против выступления Анны Нетребко в Берлинской государственной опере
15 сентября в Берлинском оперном театре состоялось выступление Нетребко в опере "Макбет".
Нетребко столкнулась с бойкотом ее концертов на Западе после того, как в феврале прошлого года началось полномасштабное военное вторжение России в Украину. Примерно через месяц после начала войны Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз в своей жизни.
Опера Верди "Макбет", в которой Анна Нетребко исполняет роль леди Макбет, в сентябре будет исполнена трижды. Несмотря на онлайн-петицию, которую на данный момент подписали более 37 тысяч человек, а также открытые письма украинских активистов и сомнения местных политиков, руководство Берлинской оперы решило не отменять спектакль. Днем ранее директор оперы заявил, что, по его мнению, Анна Нетребко заняла проукраинскую позицию и имеет право на "второй шанс". О намерении бойкотировать оперу заявили мэр Берлина Кай Вегнер и берлинский сенатор по вопросам культуры Джо Чало.
+++Berlin. Vor der Staatsoper unter den Linden. Jetzt.— DBerber 🇺🇦 (@BerberDoris) September 15, 2023
Schande für das Opernhaus.
Schande für die Zuschauer, welche Netrebko unterstützen.
+++ pic.twitter.com/hSahxT2xfO
Нетребко обвиняют в том, что она была доверенным лицом президента Путина, а после начала развязанного РФ вооруженного конфликта в Донбассе и аннексии Крыма жертвовала деньги на "Реновацию Донецкого оперного театра". Кроме того, по словам протестующих, она до сих пор открыто не выразила свою позицию по поводу войны и российского президента.
Ранее сообщалось об отмене выступления Нетребко в Пражской городской опере в октябре.
👀 In Berlin, during Russian opera singer Anna Netrebko's performance, a protest near the State Opera accused her of not condemning Putin for Ukraine invasion.— UNITED24media (@United24media) September 16, 2023
Ukrainian artists called for her boycott for insufficient war condemnation post-Russia's invasion in Feb 2022. pic.twitter.com/42NMxzjcKd
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