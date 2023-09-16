Бывшая ведущая LTV рассказала, о чем точно не будет скучать

Бывшая ведущая программы Rīta panorāma ("Утренняя панорама") Латвийского телевидения (LTV) Линда Абу Мери 13 сентября провела свой последний рабочий день на этой должности.
Абу Мери провела на телевидении более девяти лет. В разговоре с LTV телеведущая рассказала, что прежде чем отправиться на поиски новых профессиональных испытаний, у нее будет время отдохнуть, а больше всего она будет скучать по своим коллегам. Однако было и то, по чему телеведущая скучать уж точно не будет.
"Извините, но я не буду скучать по подъемам в 4:00. Это сумасшедший режим, необходимый для этой работы! Наша команда - это сумасшедшие люди, которые встают, когда за коном темно, едут на работу, пока другие еще крепко спят. У меня было три будильника - 4:00, 4:05, 4:10. За эти пять минут я обычно успевала снова уснуть и даже посмотреть сон", - рассказывает Абу Мери.
О том, что ведущая покинет передачу, стало известно ранее на этой неделе. "Когда я почти десять лет назад начала работать на LTV, это был прыжок в неизвестность - я понятия не имела, что это будет и чего ожидать, но у меня было очень сильное желание сделать все как можно лучше. "Утренняя панорама" была еще совершенно новой программой, и я счастлива и благодарна, что у меня была возможность участвовать в ее создании и развитии, пока постепенно она становилась самой просматриваемой утренней программой на телевидении", - рассказала она.
Как рассказала TVNET директор департамента маркетинга и коммуникаций LTV Анита Янсоне, вопрос о том, кто займет место Абу Мери, пока еще обсуждается, а до тех пор ее заменят другие ведущие новостных программ Латвийского телевидения.
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