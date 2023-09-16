Бывшая ведущая LTV рассказала, о чем точно не будет скучать

Абу Мери провела на телевидении более девяти лет. В разговоре с LTV телеведущая рассказала, что прежде чем отправиться на поиски новых профессиональных испытаний, у нее будет время отдохнуть, а больше всего она будет скучать по своим коллегам. Однако было и то, по чему телеведущая скучать уж точно не будет.

"Извините, но я не буду скучать по подъемам в 4:00. Это сумасшедший режим, необходимый для этой работы! Наша команда - это сумасшедшие люди, которые встают, когда за коном темно, едут на работу, пока другие еще крепко спят. У меня было три будильника - 4:00, 4:05, 4:10. За эти пять минут я обычно успевала снова уснуть и даже посмотреть сон", - рассказывает Абу Мери.

О том, что ведущая покинет передачу, стало известно ранее на этой неделе. "Когда я почти десять лет назад начала работать на LTV, это был прыжок в неизвестность - я понятия не имела, что это будет и чего ожидать, но у меня было очень сильное желание сделать все как можно лучше. "Утренняя панорама" была еще совершенно новой программой, и я счастлива и благодарна, что у меня была возможность участвовать в ее создании и развитии, пока постепенно она становилась самой просматриваемой утренней программой на телевидении", - рассказала она.

Как рассказала TVNET директор департамента маркетинга и коммуникаций LTV Анита Янсоне, вопрос о том, кто займет место Абу Мери, пока еще обсуждается, а до тех пор ее заменят другие ведущие новостных программ Латвийского телевидения.