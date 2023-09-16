Блинкен и Бербок комментируют передачу Украине ракет большой дальности

США и Германия обсуждают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS и Taurus, а госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что их использование будет зависеть от самих украинцев.
Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Аннален Бурбок заявил, что при передаче каждой системы вооружения Украине учитывается несколько факторов.
"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Новые сложные системы тоже требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны знать, как их обслуживать, а это не происходит автоматически. Затем они должны попасть в скоординированную военную программу, которая должна помочь Украине достичь своих целей", - подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что то, как украинцы будут использовать это оружие, - "их дело". "Им самим решать, что будет наиболее эффективным для восстановления их территориальной целостности. Наша собственная политика заключается в том, что мы не поддерживаем и не разрешаем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же, это решение Украины", - сказал Блинкен.
Бербок заявила, что возможные опасения по поводу ударов по территории России не являются аргументом при рассмотрении возможности предоставления Украине оружия дальнего действия, поскольку страна имеет право на самооборону.
"Аргумент в том, что существуют деликатные вопросы, которые необходимо прояснить, особенно с нашей системой Taurus, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот почему федеральное правительство, министр обороны, канцлер и я за последние недели несколько раз говорили об этом. Мы снова и снова давали понять, что идут интенсивные дискуссии и мы смотрим, что мы можем сделать", - сказала немецкий министр.
На днях газета The Wall Street Journal сообщила, что США близки к передаче Украине ATACMS и рассматривают возможность поставки ограниченного количества ракет.
Германия еще не приняла решение по ракетам , но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что это лишь "вопрос времени".
Киев уже давно подталкивает Германию предоставить ей ракеты Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии 500 километров, заявляя, что они необходимы для нанесения ударов по российским позициям и повышения шансов контрнауступления.
Канцлер Олаф Шольц пока не ответил на эти запросы, поскольку среди западных союзников сохраняются опасения, что этими ракетами могут обстрелять и российскую территорию.
ATACMS - тактические баллистические ракеты, способные поражать цели на расстоянии 300 километров. Их можно запускать из оборудования HIMARS, которое уже есть на вооружении Украины.
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