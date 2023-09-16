Блинкен и Бербок комментируют передачу Украине ракет большой дальности

Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Аннален Бурбок заявил, что при передаче каждой системы вооружения Украине учитывается несколько факторов.

"Украинцы должны уметь их эффективно использовать. Новые сложные системы тоже требуют обслуживания, и, конечно, мы этим занимаемся. Они должны знать, как их обслуживать, а это не происходит автоматически. Затем они должны попасть в скоординированную военную программу, которая должна помочь Украине достичь своих целей", - подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что то, как украинцы будут использовать это оружие, - "их дело". "Им самим решать, что будет наиболее эффективным для восстановления их территориальной целостности. Наша собственная политика заключается в том, что мы не поддерживаем и не разрешаем использование наших систем вооружений за пределами Украины. Но опять же, это решение Украины", - сказал Блинкен.

Бербок заявила, что возможные опасения по поводу ударов по территории России не являются аргументом при рассмотрении возможности предоставления Украине оружия дальнего действия, поскольку страна имеет право на самооборону.