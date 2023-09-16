Еще одна европейская страна запретила въезд автомобилям с российскими номерами

Ранее сообщалось, что со вторника в 18:00 лицам с зарегистрированными в России транспортными средствами будет запрещен въезд в ЕС через латвийско-российские и латвийско-белорусские пункты пересечения границы.

Литва во вторник также заявила, что через пункты пограничного контроля в страну больше не будут пускать автомобили с российскими номерными знаками, а в Эстонии соответствующий запрет вступил в силу в среду, в час 10:00.

Финляндия тоже приняла такое решение, запрет вступил в силу в субботу.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что запрещено ввозить личные автомобили и личные вещи. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит консультативный характер и страны ЕС должны индивидуально решить, устанавливать ли запреты.