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Видео ⟩ Конфликт между ученицами техникума закончился поножовщиной и обливанием кипятком

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Служебная гостиница Рижского государственного техникума
Служебная гостиница Рижского государственного техникума Фото: Paula Čurkste/LETA

Вечером 5 сентября в служебной гостинице Рижского государственного техникума вспыхнул конфликт между несколькими воспитанницами, сообщает TV3.

В конфликте участвовали ученицы первого курса, которые, возможно, знакомы всего несколько дней с момента начала учебы в техникуме.

Как описывает очевидца, одна девушка напала на двух сверстниц: одну облила кипятком, а другую легко ранила ножом.

Служба неотложной медицинской помощи подтвердила, что 5 сентября поступил вызов о ЧП в Риге, на ул. Дарзциема, 64. Медики оказали помощь двум лицам, которых затем доставили в медицинское учреждение.

Подробнее смотрите в сюжете!

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