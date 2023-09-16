Видео ⟩ Конфликт между ученицами техникума закончился поножовщиной и обливанием кипятком

Вечером 5 сентября в служебной гостинице Рижского государственного техникума вспыхнул конфликт между несколькими воспитанницами, сообщает TV3.
В конфликте участвовали ученицы первого курса, которые, возможно, знакомы всего несколько дней с момента начала учебы в техникуме.
Как описывает очевидца, одна девушка напала на двух сверстниц: одну облила кипятком, а другую легко ранила ножом.
Служба неотложной медицинской помощи подтвердила, что 5 сентября поступил вызов о ЧП в Риге, на ул. Дарзциема, 64. Медики оказали помощь двум лицам, которых затем доставили в медицинское учреждение.
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