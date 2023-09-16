Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой

Члены комитета ЮНЕСКО сочли, что этим объектам угрожает опасность на фоне войны, в связи с обстрелами Киева и Львова.

Помимо риска прямого удара, эти объекты уязвимы для ударных волн, вызванных бомбардировками других городов, признал комитет.

Исторический центр Львова теперь под защитой ЮНЕСКО Фото: Getty Images

Внесение памятников культуры в список напомнит странам-членам ООН об ответственности внести свой вклад в защиту этих объектов, отметили в комитете.

ЮНЕСКО полагает, что этот шаг повлечет за собой финансовую и техническую помощь со стороны государств.

В январе на фоне российских атак в этот же список внесли Одессу.

Заявку подавал президент Украины Владимир Зеленский.

Оперный театр - одна из главных визитных карточек Одессы Фото: Getty Images

ЮНЕСКО признало след, который город оставил в кинематографе, литературе и искусстве.

После этого Одесса получила доступ к технической и финансовой международной поддержке — Украина может потребовать ее для обеспечения защиты или восстановления.

Софийский собор был построен в 11 веке в центре Киева, символизируя собой «новый Константинополь».

Софийский собор Фото: Getty Images

Влияние Киево-Печерской лавры способствовало распространению православной веры и мысли на европейском континенте в 17-19 веках, отметили в ЮНЕСКО.

Средневековая планировка Львова, первое упоминание о котором датируется 1256 годом, сейчас сохранена почти без изменений.

В июле ЮНЕСКО осудила обстрел исторического здания во Львове, расположенного вблизи исторического центра города. Тогда организация обвинила Россию в нарушении Конвенции о защите культурных ценностей — в тот момент под обстрел впервые с 24 февраля 2022 года попала территория, находящаяся под защитой ее протоколов.