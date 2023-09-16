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Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и исторический центр Львова внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой

BBC News Русская служба
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BBC
Исторический центр Львова теперь находится под повышенным вниманием ЮНЕСКО как объект под угрозой разрушения
Исторический центр Львова теперь находится под повышенным вниманием ЮНЕСКО как объект под угрозой разрушения Фото: ANNA KURZAEVA / GETTY IMAGES

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил Софийский собор в Киеве и связанные с ним монастырские строения, Киево-Печерскую лавру, а также ансамбль исторического центра Львова в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Члены комитета ЮНЕСКО сочли, что этим объектам угрожает опасность на фоне войны, в связи с обстрелами Киева и Львова.

Помимо риска прямого удара, эти объекты уязвимы для ударных волн, вызванных бомбардировками других городов, признал комитет.

Исторический центр Львова теперь под защитой ЮНЕСКО
Исторический центр Львова теперь под защитой ЮНЕСКО Фото: Getty Images

Внесение памятников культуры в список напомнит странам-членам ООН об ответственности внести свой вклад в защиту этих объектов, отметили в комитете.

ЮНЕСКО полагает, что этот шаг повлечет за собой финансовую и техническую помощь со стороны государств.

В январе на фоне российских атак в этот же список внесли Одессу.

Заявку подавал президент Украины Владимир Зеленский.

Оперный театр - одна из главных визитных карточек Одессы
Оперный театр - одна из главных визитных карточек Одессы Фото: Getty Images

ЮНЕСКО признало след, который город оставил в кинематографе, литературе и искусстве.

После этого Одесса получила доступ к технической и финансовой международной поддержке — Украина может потребовать ее для обеспечения защиты или восстановления.

Софийский собор был построен в 11 веке в центре Киева, символизируя собой «новый Константинополь».

Софийский собор
Софийский собор Фото: Getty Images

Влияние Киево-Печерской лавры способствовало распространению православной веры и мысли на европейском континенте в 17-19 веках, отметили в ЮНЕСКО.

Средневековая планировка Львова, первое упоминание о котором датируется 1256 годом, сейчас сохранена почти без изменений.

В июле ЮНЕСКО осудила обстрел исторического здания во Львове, расположенного вблизи исторического центра города. Тогда организация обвинила Россию в нарушении Конвенции о защите культурных ценностей — в тот момент под обстрел впервые с 24 февраля 2022 года попала территория, находящаяся под защитой ее протоколов.

Сейчас список объектов ЮНЕСКО, которым угрожает опасность, включает более 50 позиций — в их числе, например, Старый город в Иерусалиме и исторический центр Вены.

BBC
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