"Мы стали смелее". Что изменилось в Иране спустя год после смерти девушки от рук полиции нравов

«Когда я прохожу мимо полиции нравов, я испытываю жуткий страх, но держу голову высоко и делаю вид, что не заметила их, - продолжает девушка. - Теперь я ношу то, что мне нравится, когда выхожу на улицу».

Однако, по ее словам, не следует вести себя безрассудно, так как наказание может быть очень жестоким.

По закону, непокрытой женщине грозит штраф в размере от 5 тыс. до 500 тыс. реалов или тюремное заключение от 10 дней до двух месяцев. Но часто полиция действует без оглядки на закон.

Согласно ряду свидетельств, некоторых женщин насилуют в полицейских участках. Также для них придумывают самые немыслимые наказания. К примеру, одну задержанную отправили в морг мыть трупы.

«Я бы не стала носить шорты. И я всегда ношу с собой платок в сумке на случай, если дело примет серьезный оборот», - говорит студентка.

Иранцы рассказывают, что после прошлогодних протестов власти изменили тактику и на улицах городов значительно увеличилось количество камер CCTV.

По ним они отслеживают «нарушительниц исламских законов» и приходят за ними по-тихому, чтобы не создавать публичных прецедентов.

И все же, говорит западный дипломат в Тегеране, ситуация в целом изменилась, и протесты после гибели Махсы Амини можно считать поворотным моментом.