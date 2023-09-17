Групповое убийство в Добеле: обвиняемые получили по 19 и 8 лет тюрьмы. Двое из них - подростки

Один из обвиняемых приговорен к 19 годам лишения свободы и пробационному надзору, двое других - к восьми годам.

Вечером 19 сентября 2022 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошли в заброшенное здание на улице Берзес в Добеле, где на втором этаже здания спал потерпевший. С целью хищения денег и сигарет один из обвиняемых начал обыскивать карманы потерпевшего, в результате чего тот проснулся.

Обвиняемый неоднократно требовал от потерпевшего отдать деньги, но тот отказывался это сделать, и тогда взрослый обвиняемый не менее одного раза ударил потерпевшего кулаком по лицу, затем достал из сумки нож и одной рукой зажал потерпевшему рот, чтобы тот не звал на помощь.