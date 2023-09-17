Согласно сообщению, аналогичное Гурулеву мнение высказал военный блогер, заявивший, что "культура лжи" является главной проблемой в российской армии, мешающей победе в Украине. По сообщению ISW, другой военный блогер заявил, что эта культура является "катастрофой" и что ложь распространяется на всех уровнях армии РФ. По его словам, люди боятся докладывать руководству об истинном состоянии частей и соединений.

Российский политик и бывший высокопоставленный военный Андрей Гурулев резко раскритиковал ситуацию с ложью в армии. Гурулев утверждает, что ложь препятствует победе России. Ложные сообщения о ситуации на фронте могли привести к неправильным решениям на многих уровнях армии. Гурулев призывает сделать что-то с культурой лжи. При этом он подчеркивает, что уверен в победе России.