Среди российских ультранационалистов очевидно правит недовольство "культурой лжи" в армии. Об этом своем докладе сообщает Институт изучения войны США (ISW). Блогеры ссылаются на заместителя командующего Южного Военного Округа генерал-лейтенанта Андрея Гурулева.
ISW: Z-блогеры возмущены "культурой лжи" в армии РФ
Согласно сообщению, аналогичное Гурулеву мнение высказал военный блогер, заявивший, что "культура лжи" является главной проблемой в российской армии, мешающей победе в Украине. По сообщению ISW, другой военный блогер заявил, что эта культура является "катастрофой" и что ложь распространяется на всех уровнях армии РФ. По его словам, люди боятся докладывать руководству об истинном состоянии частей и соединений.
Российский политик и бывший высокопоставленный военный Андрей Гурулев резко раскритиковал ситуацию с ложью в армии. Гурулев утверждает, что ложь препятствует победе России. Ложные сообщения о ситуации на фронте могли привести к неправильным решениям на многих уровнях армии. Гурулев призывает сделать что-то с культурой лжи. При этом он подчеркивает, что уверен в победе России.
Кроме того, депутат, представляющий в Думе правящую партию "Единая Россия", не избегает говорить о проблемах в Украине. Например, украинская ПВО эффективна против российских вертолетов и больше не позволяет им использовать ранее высокоэффективные противотанковые ракеты. Как поясняет в своей оценке ISW, Гурулев также повторяет частые жалобы на атаки украинских дронов на Россию. "Противник научился проходить через наши хорошо оборудованные минные поля", - пишет депутат в своем Telegram.
Украинские войска изменили подход. Гурулев утверждает, что вместо продвижения большими группами массово применяются кассетные боеприпасы. В результате российские войска на некоторых участках фронта были вынуждены отойти на расстояние до десяти километров. У ВСУ много боеприпасов, и он пытается "все сжечь", продолжает он.
Независимо проверить эту информацию невозможно.
Это не первый раз, когда Гурулев критикует российскую армию. В июле он опубликовал голосовое сообщение российского генерала Ивана Попова. В нем тогдашний командующий 58-й армией обвинил Минобороны в том, что оно не оказывает достаточной поддержки солдатам на фронте и тем самым "наносит им удар в спину". Из-за критики он был отстранен от должности, сказал тогда Попов.
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