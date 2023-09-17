Аналитики: Россия совершила в Украине "дорогостоящую" тактическую ошибку

Хотя Россия построила сложные, многоуровневые системы обороны, состоящие из плотных минных полей, танковых заграждений и укреплений на сотни километров, они не используют их стратегически.

Первоначально медленное контрнаступление Украины за последние недели привело к значительному прогрессу, в частности, прорвав первую линию обороны на Запорожском фронте на юге страны.

Оборонный аналитик Майкл Кофман рассказал газете The Kyiv Independent, что Украина сейчас работает над прорывом второй линии. Украинские генералы утверждают, что вторую линию обороны прорвать, скорее всего, будет гораздо легче, сообщает газета.

Хотя Россия создала "глубокоэшелонированную оборону", состоящую из нескольких позиций, разбросанных по всей территории, большую часть контрнаступления армия РФ использовала основную часть своих войск для защиты от врага на линии фронта, сообщили аналитики газете.

Российские войска также контратаковали впереди линии фронта, что, по словам Кофмана, было "очень дорогой стратегией", поскольку они потеряли значительное количество бронетехники и войск.

Командующие российской армией рассчитывали, что силы РФ смогут уйти, сообщил газете украинский полковник в отставке из Центра оборонной стратегии Виктор Кивлюк. "Но если отступать с первой линии некому, кто будет защищать вторую?", - описал ситуацию он.

"У противника много пехоты, но недостаточно техники и БМП, и во время маневров они вынуждены передвигаться пешком, - сказал он. - Они делают то, что им говорят командиры, но недостаток оборудования не позволяет им делать это должным образом».