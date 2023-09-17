Пьяные водители заваливают Рижский замок просьбами о помиловании

У президента есть право обжаловать осужденных - часть наказания заменить более легким видом наказания, полностью или частично освободить от основного наказания или даже снять судимость. И возможностью написать письмо президенту ежегодно пользуются более сотни заключенных. Появилась новая тенденция. Так называемые пьяные водители массово просят о помиловании, чтобы стереть это пятно из биографии, сообщает передача 360TV ZIŅneši.
На этой неделе президент рассмотрел просьбы о помиловании девяти заключенных. Однако Ринкевич решил - никто из них этого не заслужил. Половина этих людей совершила преступления на сексуальной почве - педофилы, насильники. Таким образом, они совершили особо тяжкие преступления.
В среднем в год в Рижский замок приходит порядка 150 просьб о помиловании. До рассмотрения на столе президента нужно ждать в очереди от четырех до пяти месяцев. После отказа повторно просить о помиловании можно через год. В целом с восстановления независимости президенты рассмотрели более восьми тысяч просьб о помиловании, из которых удовлетворены были 668. Нынешний президент Эдгар Ринкевич с момента вступления в должность рассмотрел 19 дел и помиловал одного осужденного.
Журналиста 360TV Дана Алберхта в Рижском замке встретилась с руководителем службы помилования канцелярии президента Ириной Пурите, которая рассказала о закулисье этой работы. Для осужденных это эксклюзивное право президента - помиловать - как выигрыш в лотерею. Бывали даже случаи, когда этот выигрыш просто пускали на ветер. Таких случаев немного - один-два в год, когда кто-то из прошлых президентов помиловал осужденного, а он снова попал за решетку. "В прошлый раз сидел в тюрьме за незаконную вырубку леса, а теперь снова попал за решетку - за езду в пьяном виде или совершение ДТП. Похоже, что в тюрьме есть писатель просьб о помиловании. Приходят из одной тюрьмы, с тем же почерком. Все слово в слово то же самое, только подписи разные", - говорит Пурите.
Чаще всего просьбы о помиловании пишут сами заключенные, но за них могут вступиться и близкие - родители, супруги, дети. Пурите признает, что бывают эмоционально тяжелые случаи, когда ребенок просит выпустить маму их тюрьмы. "Кажется, ужас, тут надо поддержать, надо направить на положительное решение о помиловании, но, получив материалы об уголовной истории отца или матери и совершенных преступлениях, к сожалению, ребенок остается без положительного решения. Скорее всего его не будет, так как окончательное решение в любом случае принимает президент".
Прося о помиловании, на свободу хотят попасть и так, называемые, пожизненные. Они могут просить о помиловании после 20 лет в тюрьме. Ни одного из них еще не помиловали, так как слишком высок риск для общества. "Среди них есть и те, кому президент Улманис заменил смертную казнь пожизненным заключением. Такие тоже просят о помиловании", - говорит глава службы помилования канцелярии президента.
Ирина Пурите раскрыла передаче сегодняшнюю тенденцию - с конца прошлого года, когда за езду в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле была введена уголовная ответственность, пьяные водители заваливают Рижский замок просьбами о помиловании: "Здесь ты видишь сломанные жизни, судьбы, когда одно необдуманное действие привело к длительным и невозвратным последствия. Эти люди не просят, чтобы с них сняли общественные работы в виде основного наказания, они просят возможность вернуть водительские права. Без них нельзя найти работу, возить детей в школу, нельзя возить пожилых родителей к врачу или на реабилитацию. Здесь мне хочется у этих пьяных водителей спросить - где ты был, мил человек, когда принимал решение ехать пьяным, подумал ли ты о родителях, подумал ли, как будешь организовывать свою жизнь на ближайшие пять лет, так как наказание катастрофическое - лишение прав на пять лет".
Помилованные не остаются неблагодарными и посылают слова благодарности в администрацию президента. Но в случае отказа родственники звонят и ругаются. Если президент помиловал осужденного, то тот должен быть немедленно выпущен из тюрьмы по горячим следам. Он может идти домой. Как это ни комично, но бывали случаи, когда жена заступается за мужа и просит его помиловать, но сам осужденный не соглашается.
Подробнее смотрите в передаче на латышском языке:
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