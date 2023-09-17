Чаще всего просьбы о помиловании пишут сами заключенные, но за них могут вступиться и близкие - родители, супруги, дети. Пурите признает, что бывают эмоционально тяжелые случаи, когда ребенок просит выпустить маму их тюрьмы. "Кажется, ужас, тут надо поддержать, надо направить на положительное решение о помиловании, но, получив материалы об уголовной истории отца или матери и совершенных преступлениях, к сожалению, ребенок остается без положительного решения. Скорее всего его не будет, так как окончательное решение в любом случае принимает президент".

Прося о помиловании, на свободу хотят попасть и так, называемые, пожизненные. Они могут просить о помиловании после 20 лет в тюрьме. Ни одного из них еще не помиловали, так как слишком высок риск для общества. "Среди них есть и те, кому президент Улманис заменил смертную казнь пожизненным заключением. Такие тоже просят о помиловании", - говорит глава службы помилования канцелярии президента.

Ирина Пурите раскрыла передаче сегодняшнюю тенденцию - с конца прошлого года, когда за езду в состоянии алкогольного опьянения свыше 1,5 промилле была введена уголовная ответственность, пьяные водители заваливают Рижский замок просьбами о помиловании: "Здесь ты видишь сломанные жизни, судьбы, когда одно необдуманное действие привело к длительным и невозвратным последствия. Эти люди не просят, чтобы с них сняли общественные работы в виде основного наказания, они просят возможность вернуть водительские права. Без них нельзя найти работу, возить детей в школу, нельзя возить пожилых родителей к врачу или на реабилитацию. Здесь мне хочется у этих пьяных водителей спросить - где ты был, мил человек, когда принимал решение ехать пьяным, подумал ли ты о родителях, подумал ли, как будешь организовывать свою жизнь на ближайшие пять лет, так как наказание катастрофическое - лишение прав на пять лет".

Помилованные не остаются неблагодарными и посылают слова благодарности в администрацию президента. Но в случае отказа родственники звонят и ругаются. Если президент помиловал осужденного, то тот должен быть немедленно выпущен из тюрьмы по горячим следам. Он может идти домой. Как это ни комично, но бывали случаи, когда жена заступается за мужа и просит его помиловать, но сам осужденный не соглашается.

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