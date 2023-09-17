Дело об аннулировании лицензии "Дождя" будет рассмотрено в апреле следующего года

Как сообщалось, 4 июля Административный окружной суд отклонил заявление ООО TV Rain ("Дождь") об отмене решения NEPLP от 6 декабря об аннулировании лицензии на вещание.

Суд отметил, что свобода выражения мнения может быть ограничена в определенных случаях, например, при нарушении запрета на выражение призыва, угрожающего национальной безопасности, общественному порядку или безопасности.

Суд отметил, что NEPLP возбудил против истца несколько дел об административных нарушениях. В данном деле основное нарушение касалось передачи, вышедшей в эфир 1 декабря 2022 года, в которой журналист "Дождя" распространял информацию об условиях жизни российских мобилизованных и упоминал, что на фронте многим солдатам можно помочь с техникой и просто с элементарными удобствами.

По мнению суда, следует учитывать, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, поскольку Латвия является соседней страной с Россией, которая начала вооруженный конфликт, вторгнувшись в другую независимую страну - Украину. "Дождь" получил широкое признание как независимое российское СМИ, но это лишь один из аспектов.

Суд указывает, что в данном случае речь идет о программе, призывающей к поддержке, в том числе материальной, российских вооруженных сил, за что в Латвии грозит уголовная ответственность. Такое заявление имеет значение в геополитическом и историческом контексте Латвии.

Представленная информация должна оцениваться с точки зрения латвийской аудитории - совместима ли она с идеей демократического государства, свободой слова и общественными интересами, и в данном случае ответ отрицательный, пояснил суд.