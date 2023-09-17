Передача: Находящийся в центре Риги Дом Москвы по-прежнему выдает российские визы

На постсоветском пространстве Дома Москвы есть только в некоторых городах - в столице Армении Ереване, в болгарской Софии и белорусском Минске. Еще в городе Сухум самопровозглашенной республики Абхазия. И в Риге. Наши соседи литовцы решили незаконно построенное здание в Вильнюсе снести. Однако у нас Министерство юстиции и Сейм за полтора года не сумели издать закон, чтобы отнять Дом Москвы у его владельцев, сообщает передача Nekā personīga.
Война в Украине идет уже более 570 дней. Однако филиал страны-агрессора с гербом Москвы по-прежнему находится в самом центре Риги.
Во вторник днем группа активистов собралась на пикет у Дома Москвы на улице Алфреда Калныня. По их мнению, во время войны в Украине продолжать разрешать работать в нем лояльным РФ людям неправильно.
В апреле прошлого года Министерство юстиции попросило суд заморозить активы Дома Москвы, что и было сделано. Обоснование - Дом Москвы в Риге принадлежит департаменту имущества города Москвы. То есть фактически его контролирует Владимир Путин.
В июне прошлого года предыдущий министр юстиции Янис Борданс призвал пойти еще дальше, объявив в соцсетях, что он дал задание "экспертам Министерства юстиции к 17 июня - годовщине вступления российских оккупантов в Ригу - разработать специальный закон об экспроприации имущества".
План - отобрать у России и Беларуси Дом Москвы, а также санатории "Янтарный берег" и "Белоруссия". Здания обещают использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и размещения информационного центра. С тех пор прошел год и три месяца. Сменились министры. Начал работу и новый парламент. Но обещание отобрать санатории и Дом Москвы так и не было выполнено.
С момента открытия Дома Москвы в нем под одной крышей зарегистрированы различные организации, которые, помогая посольству РФ в Латвии, собирают фанатов России.
Передача Nekā personīga неоднократно бывала на недружественных Латвии собраниях, где историки и эксперты из России рассказывали, что российское видение истории - правильно. И насколько неудавшимся государством является любящая нацистов Латвия.
Привлекший внимание латвийских спецслужб Виктор Гущин годами здесь собирал русскоговорящих подростков, чтобы завербовать их на учебу в российские вузы. Там принимали даже министров российского правительства.
Когда через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину Министерство юстиции активы дома заморозило, на тот момент его владелец - бывший директор Театра русской драмы Эдуард Цеховал - был в неведении относительно будущего. Но работу обещал продолжить.
Однако у замораживания дома есть несколько "но". Замораживание не означает, что отобрали ключи и закрыли двери. Например, в силе могут остаться действующие договоры об аренде. Нужно смотреть лишь, чтобы деньги не получало находящееся под санкциями предприятие или учреждение. Это задача банков.
Кроме того, предусмотрены определенные финансовые средства, чтобы здание обслуживать, обогревать, содержать, охранять. И ряд других отговорок.
Служба финансовой разведки и Министерство иностранных дел поясняют, что изъятие яхт и вилл у российских олигархов, о котором с помпой объявили в Европе, было не просто пиар-ходом. Европа все еще решает, как легализовать изъятия. И всем странам необходимо найти консенсус по этому вопросу. На данный момент ясности нет. Даже в Латвии.
Этим летом сменилось правление Дома Москвы. Прошлый директор в последний рабочий день приказал снять вывеску со входа в дом. Однако Светлана Зайцева, которая ранее работала в материнской компании Первого Балтийского канала Baltic Media Alliance, приказала вернуть надпись и герб Москвы обратно.
По наблюдениям Nekā personīga, в Доме Москвы продолжает работать туристическое бюро, выдающее и российские визы. В 2015 году там прошли обыски, так как бюро после оккупации Крыма продолжало продавать путешествия на этот полуостров как составляющую часть России.
В конце прошлого года мнения Службы государственной безопасности попросил вице-мэр Риги от Национального объединения Эдвард Ратниекс. Служба дипломатически ответила, что в закрытии дома "видна польза для интересов национальной безопасности". Однако как это сделать - должны решать политики.
Ответ Службы государственной безопасности: "Службой государственной безопасности установлено, что после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы продолжают сдаваться в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются признаки поддержки агрессивной внешней политики России.
Также было установлено, что аккаунты Дома Москвы в социальных сетях распространяют среди своих подписчиков информацию из посольства РФ. Такие действия равносильны предоставлению информации (в том числе пропагандистской) в поддержку Российской Федерации".
Ратниекс пошел в Сейм к однопартийцу Янису Домбраве, который руководит Комитетом по национальной безопасности. Обращался он и в Министерство юстиции. Все обещают активно работать, чтобы принять особый закон для изъятия Дома Москвы.
Но, как передача выяснила на этой неделе, это до сих пор не сделано. Оба представителя Национального объединения винят в бездействии министерство. В свою очередь в министерстве ждут действий от Сейма и утверждают, что и сами они много работают.
Как свидетельствует опубликованная в базе данных VID информация, у акционерного общества "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" образовался налоговый долг, превышающий 14 тысяч евро. Нужно напомнить, что еще за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину Дом Москвы получал от нашего государства так называемые платежи ковидной поддержки.
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