С момента открытия Дома Москвы в нем под одной крышей зарегистрированы различные организации, которые, помогая посольству РФ в Латвии, собирают фанатов России.

Передача Nekā personīga неоднократно бывала на недружественных Латвии собраниях, где историки и эксперты из России рассказывали, что российское видение истории - правильно. И насколько неудавшимся государством является любящая нацистов Латвия.

Привлекший внимание латвийских спецслужб Виктор Гущин годами здесь собирал русскоговорящих подростков, чтобы завербовать их на учебу в российские вузы. Там принимали даже министров российского правительства.

Когда через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину Министерство юстиции активы дома заморозило, на тот момент его владелец - бывший директор Театра русской драмы Эдуард Цеховал - был в неведении относительно будущего. Но работу обещал продолжить.

Однако у замораживания дома есть несколько "но". Замораживание не означает, что отобрали ключи и закрыли двери. Например, в силе могут остаться действующие договоры об аренде. Нужно смотреть лишь, чтобы деньги не получало находящееся под санкциями предприятие или учреждение. Это задача банков.

Кроме того, предусмотрены определенные финансовые средства, чтобы здание обслуживать, обогревать, содержать, охранять. И ряд других отговорок.