Осень - не время грустить! Поэтому RUS TVNET в своем Telegram-канале разыгрывает 2 билета на концерт стендап-комика Идрака Мирзализаде в Риге.
Выиграй два билета на стендап комика Идрака Мирзализаде!
Чтобы участвовать в конкурсе, надо выполнить простые условия:
- Быть подписанным на Telegram-канал RUS TVNET;
- Отметить в комментариях друга, с которым вы бы пошли на концерт (друг тоже должен быть подписчиком Telegram-канала RUS TVNET);
- Будем рады видеть реакции под нашими постами.
Результаты будут объявлены 25 сентября, а билеты мы вышлем электронно. Удачи!
О мероприятии
Стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого выгнали из страны за шутку, даст концерт в Риге, где выступит со своей доработанной Stand Up программой.
Идрак - резидент Stand Up Club #1, автор и участник проектов "Порараз Бирацца", "Не все так однозначно", "ВечерВечер", "Разгоны", участник шоу "Открытый микрофон", "Stand Up на ТНТ" и др.
- Когда? 2 октября в 19:00 (вход с 18:15);
- Где? Рига, Kinogalereja Ksuns, ул. Элизабетес, 83/85.
"Кто был на концерте Идрака в 2022 году, существенная часть материала будет повторяться!" - сообщают организаторы мероприятия.
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