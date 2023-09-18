Китай остановил поставки дронов России; начался дефицит

На российском рынке начался дефицит беспилотников и деталей к ним, так как Китай запретил поставки, пишет "Коммерсант".
Министерство торговли Китая с 1 сентября ввела экспортный контроль по отношению к беспилотным летательным аппаратам высокой подъемной силы, которые можно использовать и для военных целей. Из-за этого запрета Китай перестал поставлять в Россию дроны тяжелее 4 килограммов, а также летательные аппараты с максимальной взлетной массой 7 кг и более и продолжительностью полета более 30 минут. Запрещены также беспилотники, способные "перевозить грузы и осуществлять сброс грузов".
Китай также ограничил поставки комплектующих: мультиспектральных и гиперспектральных камер для беспилотников, мощных бортовых радиостанций, инфракрасных камер, тепловизоров, а также лазерных дальномеров и модулей позиционирования.
Теперь китайские поставщики обязаны получать лицензию Министерства торговли КНР и разрешение Таможенной службы на поставку этого оборудования, а также информацию о конечном грузополучателе. При этом Министерство торговли Китая также проверяет имена получателей по санкционным спискам на предмет участия в военных конфликтах. От российских получателей также может потребоваться предоставление финансовой отчетности и других корпоративных документов.
За нарушение лицензионных требований китайским экспортерам грозит административное, а в случае умышленного нарушения - уголовное наказание.
Как указывают участники рынка, запрет китайских властей продавать дроны для военных целей фактически привел к остановке поставок и тех дронов, которые не соответствуют новым ограничениям.
Запасы сельскохозяйственных, мониторинговых и промышленных дронов близятся к концу. Некоторых моделей осталось совсем немного, а цены выросли по меньшей мере вдвое. Например, популярные в России сельскохозяйственные дроны DJI и XAG подорожали в два раза.
Как рассказали "Коммерсанту" источники, ранее отдельные модели дронов удавалось ввозить через Казахстан, однако поставщики этой страны сообщили о прекращении поставков в связи с мероприятиями по контролю, установленными для товаров двойного использования.
"До вступления запрета в силу розничные торговцы распродали почти все, что могли", - отметил глава предприятия RuDrones Дмитрий Дациков. По его словам, в России запасов дронов и деталей для них хватит максимум на полгода. Он указал, что "ни у российским импортерам, ни у китайским экспортерам, которые не хотят брать на себя ответственность за конечных получателей, не понятны перспективы дальнейших поставок".
Указывается, что запрет Китая поставлять дроны и детали для них России может оказать серьезные последствия на экономику России. Дроны используются в различных сферах экономики, в том числе сельском хозяйстве, мониторинге окружающей среды, строительстве и промышленности. Их использование позволяет улучить эффективность работ.
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