Китай остановил поставки дронов России; начался дефицит

Как указывают участники рынка, запрет китайских властей продавать дроны для военных целей фактически привел к остановке поставок и тех дронов, которые не соответствуют новым ограничениям.

Запасы сельскохозяйственных, мониторинговых и промышленных дронов близятся к концу. Некоторых моделей осталось совсем немного, а цены выросли по меньшей мере вдвое. Например, популярные в России сельскохозяйственные дроны DJI и XAG подорожали в два раза.

Как рассказали "Коммерсанту" источники, ранее отдельные модели дронов удавалось ввозить через Казахстан, однако поставщики этой страны сообщили о прекращении поставков в связи с мероприятиями по контролю, установленными для товаров двойного использования.

"До вступления запрета в силу розничные торговцы распродали почти все, что могли", - отметил глава предприятия RuDrones Дмитрий Дациков. По его словам, в России запасов дронов и деталей для них хватит максимум на полгода. Он указал, что "ни у российским импортерам, ни у китайским экспортерам, которые не хотят брать на себя ответственность за конечных получателей, не понятны перспективы дальнейших поставок".

Указывается, что запрет Китая поставлять дроны и детали для них России может оказать серьезные последствия на экономику России. Дроны используются в различных сферах экономики, в том числе сельском хозяйстве, мониторинге окружающей среды, строительстве и промышленности. Их использование позволяет улучить эффективность работ.